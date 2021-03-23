Hyundai показал новый внедорожник Alcazar на семь мест

Hyundai опубликовал первые фото внедорожника Alcazar, в котором будет семь мест. Модель дебютирует уже в апреле этого года.

В компании знают, что расширение модельного ряда внедорожников – это верный способ увеличить продажи, поскольку люди продолжают отказываться от традиционных стилей кузова, таких как хэтчбеки и седаны. Поэтому южнокорейская марка готовит еще один SUV. Об этом сообщает Motor1.

Alcazar – это по сути трехрядная версия Creta. Сейчас в своем втором поколении небольшой кроссовер породит более просторный аналог с выбором между шестью или семи местами. Тизерные изображения показывают, что стилистика не будет отходить слишком далеко от автомобиля-донора, по крайней мере, когда дело касается передней части.

Чтобы разместить третий ряд, Hyundai растянул задний конец, где можно заметить щедрого размера окна, которые должны улучшить обзорность и пропустить больше света в просторный салон. Большие задние фонари теперь имеют С-образный световой рисунок, а третий тормозной свет был встроен в спойлер, установленный на крыше.

Эскиз дизайна интерьера демонстрирует отдельные сиденья во втором ряду, разделенные центральным подлокотником с парой подставок. Третий ряд выглядит довольно тесно, но этого можно ожидать, учитывая, что обычный Creta имеет только 4300 миллиметров в длину и колесную базу в 2610 мм. Кажется, получить доступ к последнему ряду можно только сложив средние сиденья.

Ожидается, что новый Hyundai Alcazar также унаследует двигатель от Creta. Это значит, что у него будет 1,5-литровый атмосферный агрегат мощностью 113 лошадиных сил и крутящим моментом 144 Ньютон-метров.

Более мощный 1,4-литровый агрегат с турбонаддувом будет выдавать 138 л.с. и 242 Нм, тогда как 1,5-литровый дизель будет на 113 л.с. и 221 Нм или 250 Нм в зависимости от коробки передач. Creta продается в Индии с шестиступенчатой механикой и автоматической КП, вариатором и семиступенчатым "роботом".

Alcazar 2021 года будет представлен 6 апреля, а позже в этом году планируется начало продаж в Индии. Он присоединится к постоянно расширяемой линейке внедорожников Hyundai, которая недавно выросла с полностью электрическим Ioniq 5 и субкомпактным Bayon.

Hyundai Alcazar представят 6 апреля Motor1

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