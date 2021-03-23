Hyundai показав новий позашляховик Alcazar на сім місць

Hyundai опублікував перші фото позашляховика Alcazar, в якому буде сім місць. Модель дебютує вже в квітні цього року.

У компанії знають, що розширення модельного ряду позашляховиків – це вірний спосіб збільшити продажі, оскільки люди продовжують відмовлятися від традиційних стилів кузова, таких як хетчбеки та седани. Тому південнокорейська марка готує ще один SUV. Про це повідомляє Motor1.

Alcazar – це по суті трирядна версія Creta. Зараз у своєму другому поколінні невеликий кросовер породить більш просторий аналог з вибором між шістьма або семи місцями. Тизерні зображення показують, що стилістика не буде відходити занадто далеко від автомобіля-донора, принаймні, коли справа стосується передньої частини.

Щоб розмістити третій ряд, Hyundai розтягнув задній кінець, де можна помітити щедрого розміру вікна, які мають поліпшити оглядовість і пропустити більше світла в просторий салон. Більші задні ліхтарі тепер мають С-подібний світловий малюнок, а третє гальмівне світло було вбудовано в спойлер, встановлений на даху.

Ескіз дизайну інтер'єру демонструє окремі сидіння у другому ряду, розділені центральним підлокітником з парою підставок. Третій ряд виглядає досить тісно, ​​але цього можна очікувати, враховуючи, що звичайна Creta має лише 4300 міліметрів в довжину і колісну базу в 2610 мм. Здається, отримати доступ до останнього ряду можна лише склавши середні сидіння.

Очікується, що новий Hyundai Alcazar також успадкує двигун від Creta. Це означає, що у нього буде 1,5-літровий атмосферний агрегат потужністю 113 кінських сил і крутним моментом 144 Ньютон-метри.

Більш потужний 1,4-літровий агрегат з турбонаддувом видаватиме 138 к.с. і 242 Нм, тоді як 1,5-літровий дизель буде на 113 к.с. і 221 Нм або 250 Нм залежно від коробки передач. Creta продається в Індії з шестиступеневими механікою та автоматичною КП, варіатором та семиступеневим "роботом".

Alcazar 2021 року буде представлений 6 квітня, а пізніше в цьому році планується початок продажів в Індії. Він приєднається до постійно розширюваної лінійки позашляховиків Hyundai, яка нещодавно зросла з повністю електричним Ioniq 5 та субкомпактним Bayon.

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