Great Wall випустить позашляховик на водні

Юрій Андріїв Новини 17:58, 1.04.2021

Китайський виробник автомобілів Great Wall Motor Co. планує випустити свій перший позашляховик на водні в 2021 році.

За останні п’ять років компанія інвестувала у технології, пов’язані з водневою енергетикою, 305 мільйонів доларів. У наступні роки планується витратити на це ще майже 460 мільйонів доларів. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на засновника Great Wall Вей Цзяньцзюня.

Він також заявив, що у планах компанії стати одним з найкращих продавців автомобілів, що працюють на водні, до 2025 року. Цзяньцзюнь вважає, що розвиток водневої галузі відбуватиметься так само швидко, як і електромобільної. Great Wall також наголосили, що їх технології можна використати для морського та залізничного транспорту.

Компанія нарощує витрати, щоб перетворитись із традиційного виробника автомобілів на компанію, що керується технологіями. У липні вони представили свій бренд Smart Coffee, назвавши його "цифровим двигуном" свого переходу до автономного водіння, електричних систем та розумних машин.

Минулого місяця компанія заявила, що співпрацюватиме з компанією Horizon Robotics Inc. над розробкою інтелектуальних технологій водіння, включаючи системи самокерування.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Great Wall мала допомогти виробнику електроніки Xiaomi у розробці їх першого електромобіля. У ЗМІ повідомляли, що автомобіль збиратимуть на їх заводі.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

Команда Семенченка працювала на ФСБ Росії? 10 цікавих моментів зі скандального інтерв’ю

Розвідка повідомила про підготовку РФ до широкомасштабних бойових дій: можливе просування углиб України

Знайомі розповіли подробиці про вбиту у Львові студентку-відмінницю

Прокуратура Одеси "загубила" 40 кг кокаїну: з'явилося пояснення

В Україні додалося понад 17 тисяч хворих на COVID-19: статистика в областях