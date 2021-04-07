GM анонсувало створення електричного пікапа Chevrolet Silverado

General Motors підтвердила плани будівництва електричного Chevrolet Silverado, який буде мати 644 км пробігу.

Компанія не розповіла багато деталей, але заявила, що пікап розроблений з нуля. Його створять на платформі Ultium і він буде базуватися на "перевірених можливостях Silverado". Про це повідомляє Carscoops.

Silverado EV побудують на заводі Factory Zero у Мічигані, США, де роблять Cruise Origin та Hummer EV SUT. Останні моделі будуть доступні з безліччю силових агрегатів, починаючи від подвійних моторних установок потужністю до 625 к.с. до тримоторних установок до 1000 к.с. Хоча Silverado може мати і менші показники.

GM не вказав конкретну дату запуску, але відомо, що пікап надійде в продаж до 2025 року. Президент компанії Марк Ройс заявив, що автомобіль буде мати роздрібні та комерційні версії.

Що стосується поточної вантажівки, найближчим часом вона нікуди не дінеться, і GM це підтвердили. Навіть навпаки, оскільки з’явиться новий Silverado, то модель отримає значні дизайнерські та функціональні можливості.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, General Motor представив нові електричні хетчбек Bolt та кросовер Bolt SUV, які побудовані на загальній платформі та здатні подолати до 416 км. До 2025 року концерн планує презентувати 30 нових електрокарів.