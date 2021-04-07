GM анонсировало создание электрического пикапа Chevrolet Silverado

General Motors подтвердила планы строительства электрического Chevrolet Silverado, который будет иметь 644 км пробега.

Компания не рассказала много деталей, но заявила, что пикап разработан с нуля. Его создадут на платформе Ultium и он будет базироваться на "проверенных возможностях Silverado". Об этом сообщает Carscoops.

Silverado EV построят на заводе Factory Zero в Мичигане, США, где делают Cruise Origin и Hummer EV SUT. Последние модели будут доступны с множеством силовых агрегатов, начиная от двойных моторных установок мощностью до 625 л.с. до трехмоторных установок до 1000 л.с. Хотя, Silverado может иметь и меньшие показатели.

GM не указал конкретную дату запуска, но известно, что пикап поступит в продажу до 2025 года. Президент компании Марк Ройс заявил, что автомобиль будет иметь розничные и коммерческие версии.

Что касается текущего грузовика, в ближайшее время он никуда не денется, и GM это подтвердили. Даже наоборот, поскольку появится новый Silverado, то модель получит значительные дизайнерские и функциональные возможности.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, General Motor представил новые электрические хэтчбек Bolt и кроссовер Bolt SUV, которые построены на общей платформе и способны преодолеть до 416 км. К 2025 году концерн планирует представить 30 новых электрокаров.