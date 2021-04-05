FV Frangivento показали італійський суперкар потужністю 850 к.с.

Туринське ательє FV Frangivento презентувало проєкт нового спорткара Sorpasso, який буде доступний у двох версіях – Stradale і GTXX.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Відома у вузьких колах компанія FV Frangivento з Турина існує з 2016 року. За цей час її засновники Джорджо Піроло та Паоло Манчіні, що мають багатий досвід роботи у різних виробників спорткарів, явили світу кілька екстравагантних творінь, таких як 1010-сильний Asfane DieciDieci та електричний родстер Charlotte. Ще одне дітище італійців – купе Sorpasso.

2017 FV Frangivento Charlotte Roadster frangiventoauto.it

2019 FV Frangivento Asfane DieciDieci frangiventoauto.it

Автомобіль буде запропоновано в двох варіантах виконання – Stradale та GTXX, причому в останньому випадку покупець може замінити останні два "ікси" власними ініціалами. Крім того, клієнти зможуть взяти участь у 30-денній програмі з персоналізації свого екземпляра машини зі стилістами компанії.

Sorpasso Stradale (на фото) має чисті та елегантні форми. Зовнішність Sorpasso GTXX буде більш агресивною, натхненною болідами GT3 Group.

Sorpasso Stradale відрізняється чистими та елегантними формами frangiventoauto.it

Салон обох новинок буде оброблено шкірою та алькантарою, причому цим займеться відома туринська фірма Mario Levi Group. Як опцію можна буде замовити систему Avatar Driving Assistant – самонавчальний штучний інтелект, який буде у дорозі одночасно і помічником, і співрозмовником. Система розроблена компанією Sistemevo.

Кузов Sorpasso виконано з карбону та алюмінію, споряджена маса – близько 1300 кг. Обидві версії моделі отримають у своє розпорядження повний привід та мотор V10. На Sorpasso Stradale двигун атмосферний та має у своєму арсеналі 610 "конячок". У Sorpasso GTXX мотор забезпечили нагнітачем, унаслідок чого його потужність досягає 850 л.с. У цьому випадку автомобіль здатний розганятися до першої "сотні" за 2,9 секунди, а максимальна швидкість досягає 345 км/год.

Кузов Sorpasso виконано з карбону та алюмінію, споряджена маса – близько 1300 кг frangiventoauto.it

Ціни не повідомляють, але у FV Frangivento кажуть, що перші покупці зможуть отримати свої екземпляри вже у липні нинішнього року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, італійське ательє Ares Design презентувало стильний родстер. Автомобіль виконано у стилістиці класичних родстерів 50-х років минулого століття.