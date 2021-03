FIAT відсвяткував випуск 2,5-мільйонного FIAT 500

Компанія FIAT відсвяткувала випуск 2,5-мільйонного екземпляра хетчбека FIAT 500, який був зібраний на польському заводі в Тихи.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Ювілейним екземпляром стала версія 500 Hybrid, оснащена 70-сильним силовим агрегатом із технологією mild hybrid. Автомобіль відправиться до свого покупця до Франції.

Технологія mild hybrid використовується на моделях 500 та Panda з 2020 року. Того року аналогічну технологію застосували на Lancia Ypsilon. Нині концерном реалізовано 155 тисяч автомобілів трьох моделей із таким силовим агрегатом.

Випуск 2,5-мільйонного FIAT 500 став знаменною подією ще й тому, що це рекордний показник випуску однієї моделі на заводі у Тихи. Раніше наймасовішими були моделі Panda другого покоління (2 168 000 екз.) та Fiat 126p (2 166 000 екз.). Виробництво 500-го стартувало у Польщі 2007 року. Сьогодні ця модель продається у більш ніж 100 країнах світу, зокрема в Україні. Це найпопулярніша модель бренду, а майже 80% 500-х продається за межами Італії. Основними ринками збуту для моделі стали Великобританія, Франція, Німеччина, Іспанія, Бельгія, Нідерланди. Чимало шанувальників у малолітражки у далекій Японії.

За підсумками минулого року FIAT 500 посів лідируючі позиції на європейському ринку в сегменті міських автомобілів з результатом 17,7% частки ринку. Модель демонструє високі результати другий рік поспіль й не тільки зберегла лідерство у сегменті, але і наростила 3%.

Крім рекордних показників продажів, FIAT 500 є одним із найтитулованіших автомобілів у світі. За час свого існування він зібрав колекцію з більш ніж 60 міжнародних трофеїв, включаючи титули Car of the Year 2008, EuroCarBody 2007, Auto Europa 2008, World Car Design of the Year 2009 Golden Compass 2011 та The Most Beautiful Car in the World.

З моменту дебюту першого покоління моделі у далекому 1957 році, власниками малолітражки стали більш ніж 6,7 мільйона автолюбителів по всьому світу.

