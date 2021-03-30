Екологи хочуть заборонити рекламу кросоверів та позашляховиків

Французькі екологи з World Wildlife Fund хочуть заборонити рекламу кросоверів та позашляховиків. Їхнє дослідження стверджує, що компанії маніпулюють споживачами у просуванні своїх авто.

У 2019 році виробники автомобілів витратили 1,82 мільярда євро на рекламу позашляховиків та кросоверів. 3 години 50 хвилин ефіру щодня було присвячено просуванню цих авто на телебаченні у Франції. Екологи зазначають, що такі цифри свідчать про надмірний вплив "реклами забруднювальних транспортних засобів" на споживачів. Про це йдеться на сайті WWF.

У своєму дослідженні вони виявили стереотипи, що використовуються рекламою для вихвалення переваг позашляховиків, але які суперечать реальності та їхньому впливу:

"Транспортний засіб, який є одночасно потужним і безпечним": тоді як дослідження показують, що водії мають на 10% більше ризику потрапити в аварію в таких авто, а в пішоходів у разі зіткнення з позашляховиком удвічі більше шансів загинути.

"Транспортний засіб, призначений для підкорення та панування над природним простором або навіть для його захисту": посилань на екологічність позашляховиків і навіть на їхні переваги для планети все більше, хоча, за даними МЕА, у 2019 році вони посіли друге місце серед джерел зростання викидів CO₂ у Франції.

"Транспортний засіб, розроблений для сім’ї": позашляховики, презентовані в такий спосіб, завдали шкоди спеціально розробленим автомобілям для сімей, таких як мінівени. Продажі останніх за 10 років впали з 10% до 2% від загальної кількості. Водночас продажі SUV збільшилися на 7%.

WWF Франція стверджує, що в рекламному просторі не повинно бути продуктів, що використовують викопне паливо, та закликає французький уряд заборонити рекламу найважчих та найбільш забруднювальних транспортних засобів. Водночас пропонують переорієнтувати всю рекламу на просування екологічних транспортних засобів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні частка ринку SUV досягла рекордного показника в 73,4% і продовжує зростати. В країні 3 з 4 проданих автомобілів – це кросовер або позашляховик.