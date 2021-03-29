Drako GTE з двигунами на 1200 к.с. випробували на замерзлому озері

Повністю електричний Drako GTE випробували на замерзлому озері. Він коштує 1,25 мільйона доларів і його двигуни видають 1200 кінських сил.

У двох відео показано, як модель тестують гонщики Енді Пілгрім та Девід Хакл на зимовій трасі та озері в штаті Колорадо, США. На жаль, на відео не чути, що вони говорять, але можна подивитися на плавний та витончений рух автомобіля. Про це повідомляє Carscoops (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

GTE створений на базі Fisker Karma. З такою ціною багато хто очікував би гіперкар, побудований з нуля, а не такий, що базується на існуючому транспортному засобі. Для цього модель має технологію силового агрегату, яка відрізняє її від Karma.

Сюди входить замовлений акумулятор на 90 кВт-год, який вбудований у підлогу, а також чотири електродвигуни, які поєднують у собі 1200 к.с. За словами виробника, це дозволяє транспортному засобу набирати 96 км/год приблизно за 2 секунди, а також максимальну швидкість 332 км/год.

Drako планували розпочати поставки GTE минулого року, але з того часу це перенесли на 2021 рік.

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