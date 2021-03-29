Drako GTE с двигателями на 1200 л.с. испытали на замерзшем озере

Полностью электрический Drako GTE испытали на замерзшем озере. Он стоит 1,25 миллиона долларов и его двигатели выдают 1200 лошадиных сил.

В двух видео показано, как модель тестируют гонщики Энди Пилгрим и Дэвид Хакл на зимней трассе и озере в штате Колорадо, США. К сожалению, в видео не слышно, что они говорят, но можно посмотреть на плавное и изящное движение автомобиля. Об этом сообщает Carscoops (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

GTE создан на базе Fisker Karma. С такой ценой многие ожидали бы гиперкар, построенный с нуля, а не такой, что основанный на существующем транспортном средстве. Для этого модель имеет технологию силового агрегата, которая отличает ее от Karma.

Сюда входит заказанный аккумулятор на 90 кВт-ч, который встроен в пол, а также четыре электродвигателя, которые сочетают в себе 1200 л.с. По словам производителя, это позволяет транспортному средству набирать 96 км/ч примерно за 2 секунды, а также максимальную скорость 332 км/ч.

Drako планировали начать поставки GTE прошлого года, но с тех пор это перенесли на 2021 год.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, канадский стартап Maple Majestic рассказал о своем первом проекте – электрическом седане. Основатель компании обещает, что это будет "настоящий суперкар с четырьмя дверями".