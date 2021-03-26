Дорожню версію боліда SCG 007S оцінили у $2,3 мільйона

Американська компанія Scuderia Cameron Glickenhaus готує дорожню версію ле-манівського боліда SCG 007, що отримає індекс 007S.

Про це розповів керівник компанії Джеймс Глікенгаус у Twitter. За його словами, необхідно отримати 24 замовлення, щоб проєкт окупився. Кожен екземпляр суперкара обійдеться щонайменше у 2,3 мільйона доларів. Якщо компанії не вдасться зібрати необхідну кількість клієнтів для новинки, покупцям повернуть депозит.

Планується, що 007S буде адаптований для використання на дорогах загального користування у США, Європі, Японії та на Близькому Сході. Автомобіль отримає тримісний салон, у якому водій розташовується по центру кокпіта, як у McLaren F1.

На гоночному SCG 007 встановлено 3,5-літровий V8 з двома турбонагнітачами, потужність якого обмежена 670 к.с. glickenhausracing.com

За попередніми оцінками потужність силового агрегату становитиме значні 1400 к.с. Для порівняння, відповідно до регламенту кільцевого чемпіонату FIA LMH, на гоночному SCG 007 встановлено 3,5-літровий V8 з двома турбонагнітачами, потужність якого обмежена 670 к.с. З урахуванням того, що автомобіль важить всього 1270 кг, на одну "конячку" доводиться менш ніж 1,9 кг.

Дорожня версія може використовуватися й на гоночному треку. Для цього покупці зможуть замовити комплект опційних дисків зі спеціальною гоночною гумою. Модель 007S буде доступна в салонах офіційних дилерів SCG у США.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, американська компанія Scuderia Cameron Glickenhaus представила проєкт пікапа SCG 010 Zero, який буде оснащуватися електричною силовою установкою на водневих паливних елементах.