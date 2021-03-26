Дорожную версию болида SCG 007S оценили в $2,3 миллиона

Сергей Иванов Новости 13:13, 26.03.2021 Обновлено: 13:43, 26.03.2021

Американская компания Scuderia Cameron Glickenhaus готовит дорожную версию ле-мановского болида SCG 007, который получит индекс 007S.

Об этом рассказал руководитель компании Джеймс Гликенхаус в Twitter. По его словам необходимо получить 24 заказа, чтобы проект окупился. Каждый экземпляр суперкара обойдется минимум в 2,3 миллиона долларов. Если компании не удастся собрать необходимого количества клиентов для новинки, покупателям вернут депозит.

Планируется, что 007S будет адаптирован для использования на дорогах общего пользования в США, Европе, Японии и Ближнем Востоке. Автомобиль получит трехместный салон, в котором водитель располагается по центру кокпита, как в McLaren F1.

На гоночном SCG 007 установлен 3,5-литровый V8 с двумя турбонагнетателями, мощность которого ограничена 670 л.с.
glickenhausracing.com

По предварительным оценкам мощность силового агрегата составит внушительные 1400 л.с. Для сравнения, в соответствии с регламентом кольцевого чемпионата FIA LMH, на гоночном SCG 007 установлен 3,5-литровый V8 с двумя турбонагнетателями, мощность которого ограничена 670 л.с. С учетом того, что автомобиль весит всего 1270 кг, на одну "лошадку" приходится менее 1,9 кг.

Дорожная версия может использоваться и на гоночном треке. Для этого покупатели смогут заказать комплект опционных дисков со специальной гоночной резиной. Модель 007S будет доступна в салонах официальных дилеров SCG в США.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, американская компания Scuderia Cameron Glickenhaus представила проект пикапа SCG 010 Zero, который будет оснащаться электрической силовой установкой на водородных топливных элементах.

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