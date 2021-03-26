Дорожню версію боліда SCG 007S оцінили у $2,3 мільйона

Американська компанія Scuderia Cameron Glickenhaus готує дорожню версію ле-манівського боліда SCG 007, що отримає індекс 007S.

Про це розповів керівник компанії Джеймс Глікенгаус у Twitter. За його словами, необхідно отримати 24 замовлення, щоб проєкт окупився. Кожен екземпляр суперкара обійдеться щонайменше у 2,3 мільйона доларів. Якщо компанії не вдасться зібрати необхідну кількість клієнтів для новинки, покупцям повернуть депозит.

Glickenhaus Planning 1,400-HP Road-Legal Version Of 007 LeMans Racer https://t.co/gSajXFcRAu via @ motor1com - Scuderia Cameron Glickenhaus (@Glickenhaus) March 26, 2021

Планується, що 007S буде адаптований для використання на дорогах загального користування у США, Європі, Японії та на Близькому Сході. Автомобіль отримає тримісний салон, у якому водій розташовується по центру кокпіта, як у McLaren F1.

За попередніми оцінками потужність силового агрегату становитиме значні 1400 к.с. Для порівняння, відповідно до регламенту кільцевого чемпіонату FIA LMH, на гоночному SCG 007 встановлено 3,5-літровий V8 з двома турбонагнітачами, потужність якого обмежена 670 к.с. З урахуванням того, що автомобіль важить всього 1270 кг, на одну "конячку" доводиться менш ніж 1,9 кг.

Дорожня версія може використовуватися й на гоночному треку. Для цього покупці зможуть замовити комплект опційних дисків зі спеціальною гоночною гумою. Модель 007S буде доступна в салонах офіційних дилерів SCG у США.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, американська компанія Scuderia Cameron Glickenhaus представила проєкт пікапа SCG 010 Zero, який буде оснащуватися електричною силовою установкою на водневих паливних елементах.