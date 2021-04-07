David Brown Automotive презентувала рестомод Mini Remastered
Британська компанія David Brown Automotive презентувала рестомод на базі класичного Mini першого покоління.
Про це повідомляє пресслужба виробника. Mini Remastered Oselli Edition був анонсований ще 2 роки тому, але реальний автомобіль з'явився на світ лише зараз.
Компанія готова почати випуск рестомода Oselli Edition, а в його створенні брала участь британська фірма Oselli, яка з 1962 року спеціалізується на тюнінгу та реставрації автомобілів. Перший екземпляр новинки відправиться до покупця наприкінці квітня.
Під капотом Mini Remastered Oselli Edition розташовується модернізований мотор Mini, об'єм якого збільшили з 1,3 до 1,45 літра, а також встановили здвоєні карбюратори SU. У парі з ним працюватиме класична 5-ступенева "механіка".
Крім того, "заряджений" Mini від DBA отримає посилену спортивну підвіску та ефективніші гальма. Модель оснастили розширеними 13-дюймовими колісними дисками Enkei. Покупці Oselli Edition зможуть вибирати між 4- та 2-місцевою конфігурацією салону. В останньому випадку в автомобілі будуть встановлені гоночні "ковші" та трубчастий каркас безпеки.
Всього DBA планує виготовити обмежену партію з 60 Mini Remastered Oselli Edition вартістю від $135 000.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія David Brown Automotive показала нову версію свого купе Speedback GT. У рух купе приводить 5-літровий компресорний мотор Jaguar V8, який видає "на гора" 510 л.с. і 625 Нм моменту. Вся ця міць відправляється до задніх ведучих коліс через 6-ступеневий "автомат" ZF. За даними виробника, на розгін до першої "сотні" Speedback GT розганяється за 4,8 секунди, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 250 км/год.