Dacia Spring вийде на європейський ринок з надзвичайно низькою ціною

Електричний кросовер Dacia Spring у Франції буде коштувати 16 990 євро або 12 403 євро з державною субсидією. Автомобіль має пробіг 230 км.

Модель матиме ще більший запас ходу, якщо їздити на ній виключно у місті, 305 км за циклом WLTP City. У Франції для вибору покупців буде три версії Spring: стандартна, для бізнесу, яка спрямована на покупців автопарку та послуги спільного використання автомобілів, а з 2022 року – Spring Cargo, який буде без заднього сидіння, щоб використовуватись як міський транспортний засіб. Про це повідомили у Motor1.

Dacia Spring зможе проїхати 230 км на одному заряді Motor1

Останній запропонує максимальний об'єм вантажу 1100 літрів і зможе перевозити вантаж вагою 325 кг. Можливо це буде найдешевша версія, в яку встановлять непрозорі панелі замість задніх вікон.

Найдорожча версія Spring, що доступна у Франції, – це Comfort Plus за 18 490 євро, яка додає:

7-дюймовий інформаційно-розважальний екран,

камеру заднього огляду

датчики паркування ззаду,

помаранчеві накладки в інтер’єрі та екстер’єрі,

запасне колесо,

металевий колір.

Версія Spring Cargo отримає найбільшим багажний відсік Motor1

Ймовірно, найбільшою перевагою, цієї версії є пропозиція встановити додаткову розетку CCS за 600 євро, яка надає таким чином можливість швидкої зарядки автомобіля до 30 кВт.

Dacia відкриє попередні замовлення у Франції з березня 2021 року, і перші машини, як очікується, будуть поставлені цієї осені. Варто зазначити, що державні субсидії для придбання електромобілів різняться залежно від країни. Наприклад, в Румунії екобілет знижує ціну на новий електричний автомобіль майже на 10 000 євро, тому, теоретично, Spring повинна коштувати там від 7000 євро.

У Румунії електричний кросовер може коштувати 7000 євро Motor1

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Dacia Duster отримала спеціальну міську версію Urban. Вона отримала оновлену інформаційно-розважальну систему та камеру заднього виду.