Dacia Spring выйдет на европейский рынок с очень низкой ценой

Электрический кроссовер Dacia Spring во Франции будет стоить 16 990 евро или 12 403 евро с государственной субсидией. Автомобиль имеет пробег 230 км.

Модель будет иметь еще больший запас хода, если ездить на ней исключительно в городе, 305 км по циклу WLTP City. Во Франции для выбора покупателей будет три версии Spring: стандартная, для бизнеса, которая направлена на покупателей автопарка и услуги совместного использования автомобилей, а с 2022 года – Spring Cargo, который будет без заднего сиденья, чтобы использоваться как городское транспортное средство. Об этом сообщили в Motor1.

Dacia Spring сможет проехать 230 км на одном заряде Motor1

Последний предложит максимальный объем груза 1100 литров и сможет перевозить груз весом 325 кг. Возможно, это будет самая дешевая версия, в которую установят непрозрачные панели вместо задних окон.

Самая дорогая версия Spring, которая доступна во Франции, – это Comfort Plus за 18 490 евро. В нее добавлено:

7-дюймовый информационно-развлекательный экран,

камеру заднего обзора

датчики парковки сзади,

оранжевые накладки в интерьере и экстерьере,

запасное колесо,

металлический цвет.

Версия Spring Cargo получит самым багажный отсек Motor1

Вероятно, самым большим преимуществом, этой версии будет предложение установить дополнительную розетку CCS за 600 евро, которая предоставляет таким образом возможность быстрой зарядки автомобиля до 30 кВт.

Dacia откроет предварительные заказы во Франции с марта 2021 года, и первые машины, как ожидается, будут поставлены этой осенью. Стоит отметить, что государственные субсидии для приобретения электромобилей зависят от страны. Например, в Румынии экобилет снижает цену на новый электрический автомобиль почти на 10 000 евро, поэтому, теоретически, Spring должна стоить там от 7000 евро.

В Румынии электрический кроссовер может стоить 7000 евро Motor1

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Dacia Duster получила специальную городскую версию Urban. Она будет оснащена обновленной информационно-развлекательной системой и камерой заднего вида.