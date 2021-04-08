Buick підготував для Китаю трирядний позашляховик Envision Plus

Компанія Buick офіційно представила тизер своєї абсолютно нової моделі Envision Plus. Це трирядний позашляховик середнього розміру, який має дебютувати в цьому місяці на автосалоні в Шанхаї.

Раніше вважалося, що новинку назвуть Envision GX – за аналогією з Encore GX. Незважаючи на те, що тизер не показує занадто багато, минулого місяця з’явилася інформація, яка майже дає уявлення про те, як буде виглядати нова модель. Про це повідомляє Motor1.

Офіційно Buick заявив, що Envision Plus розроблений на глобальній платформі позашляховиків General Motors. Розширена колісна база довжиною 2833 міліметра дозволить досягнути провідних у сегменті розмірів і "забезпечить просторий і преміальний салон".

Buick додає, що Envision матиме абсолютно новий силовий агрегат, "новітню систему Buick eConnect та передові інтелектуальні технології водіння". Схоже, що Envision Plus отримає всі плоди від співпраці SAIC-GM.

Очікується, що модель отримає турбований 2,0-літровий двигун I4, який генерує 237 кінські сили і 350 Ньютон-метрів крутного моменту.

GM також використав ключові слова "global" у своєму офіційному тизері, що відповідає попереднім звітам про те, що Envision Plus буде глобальною моделлю. Ймовірно, трирядний позашляховик буде пропонуватися спочатку в Китаї, а потім у Північній Америці. Більше офіційних деталей буде, коли автомобіль дебютує 18 квітня 2021 року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, General Motors та Buick презентували концептуальний електричний кросовер, який є перспективною моделлю з новою дизайнерською мовою марки.