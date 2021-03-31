Bugatti випустив ювілейний екземпляр гіперкара Chiron

Компанія Bugatti зазначила випуск ювілейного 300-го за рахунком гіперкара Chiron.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Ювілейний екземпляр є версією Chiron Pur Sport.

Ентузіаст Bugatti сконфігурував 300-й Chiron дуже індивідуально до найдрібніших деталей. Він вибрав чорний колір "Ноктюрн" в якості основного, а корпуси дзеркал, склоочисники, вставка в передньому бампері з "підковою" і заднє крило виконані з сірого карбону. Також з вуглепластика виконана кришка моторного відсіку.

Для оздоблення інтер'єру використовується чорна шкіра та алькантара з контрастними швами. На честь молодшого брата Етторе Бугатті, Рембрандта, підголівники прикрашені зображенням знаменитого танцюючого слона. Опциональний прозорий дах Sky View дозволить милуватися небом та зірками.

Chiron Pur Sport отримав фіксоване заднє антикрило, яке забезпечить необхідну притискну силу на високих швидкостях. У рух гіперкар призводить 8-літровий двигун W16 потужністю 1500 к.с., а крутний момент сягає 1600 Нм. Завдяки модернізованої коробці передач Chiron Pur Sport прискорюється від 0 до 100 км/год за 2,3 секунди, відмітку 200 км/год стрілка спідометра долає через 5,5 секунди після старту, а розгін до 300 км/год здійснюється менш ніж за 12 секунд .

Виробництво версії Chiron Pur Sport стартувало в Мольсгаймі восени минулого року. Всього компанія виготовить за індивідуальним замовленням 60 примірників гіперкара, вартість якого стартує з позначки в 3 млн євро. Більшість з них буде доставлено власникам в цьому році. Крім Chiron Pur Sport, в Мольсаймі випускаються моделі Chiron Sport і Divo.

Нагадаємо, що 100-й примірник Chiron побачив світ у травні 2018 року. Це було купе Chiron Sport на замовлення покупця з Близького Сходу. А двохсотий влітку 2019 року став версія в ексклюзивному виконанні Chiron Sport "110 ans Bugatti", присвячена 110-річчю компанії. Всього компанія планує виготовить 500 екземплярів моделі.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, рідкісний суперкар Isdera Imperator продадуть з аукціону. Пропонований на продаж екземпляр був виготовлений німецьким виробником в 1991 році. Всього з 1984 по 1993 рік було побудовано 30 купе Imperator.