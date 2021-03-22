Британці з Jensen показали рестомод на базі Range Rover

Компанія Jensen International Automotive (JIA) займається реставрацією та модернізацією британської "класики". Черговий проект – рестомод Chieftain на базі класичного Range Rover першого покоління.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Chieftain Xtreme представляє собою глибоку модернізацію легендарного позашляховика Range Rover.

Chieftain Xtreme представляє собою глибоку модернізацію легендарного позашляховика Range Rover chieftainrangerover.com

Під капотом Xtreme встановили двигун General Motors. Завдяки компресору 6,2-літровий V8 LS3 розвиває потужність 710 к.с. У парі з ним працює 8-ступіневий "автомат". Привід здійснюється на всі колеса. Для порівняння, оригінальний Range Rover оснащувався 3,5-літровим V8 потужністю 135 к.с. та 4-ступінчастою АКП.

Щоб впоратися з потужним мотором автомобіль отримав нову більш ефективну гальмівну систему AP Racing. Крім того, позашляховик оснащений новою вихлопною системою, повністю незалежною двохважельною підвіскою та внедорожною гумою BF Goodrich A/T

Щоб впоратися з потужним мотором автомобіль отримав нову більш ефективну гальмівну систему AP Racing chieftainrangerover.com

Зовнішніх відмінностей також вистачає. Зокрема, автомобіль отримав нові бампери, розширювачі колісних арок, а пара хромованих патрубків вихлопної системи органічно інтегрована у поріг. Крім світлодіодним головної оптики автомобіль отримав додаткову світлодіодну панель на передньому бампері.

Пара хромованих патрубків вихлопної системи органічно інтегрована у поріг chieftainrangerover.com

Крім світлодіодним головної оптики автомобіль отримав додаткову світлодіодну панель на передньому бампері chieftainrangerover.com

Вартість базової моделі Chieftain стартує з позначки 147500 фунтів без урахування податків, а Chieftain Xtreme обійдеться приблизно у 200 тисяч.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Lunaz підготувала повністю електричну версію позашляховика Range Rover першого покоління.