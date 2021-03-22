Британцы из Jensen показали рестомод на базе Range Rover

Сергей Иванов Новости 19:30, 22.03.2021

Компания Jensen International Automotive (JIA) занимается реставрацией и модернизацией британской "классики". Очередной проект – рестомод Chieftain на базе классического Range Rover первого поколения.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Chieftain Xtreme представляет собой глубокую модернизацию легендарного внедорожника Range Rover.

Chieftain Xtreme представляет собой глубокую модернизацию легендарного внедорожника Range Rover
chieftainrangerover.com

Под капотом Xtreme установили двигатель General Motors. Благодаря компрессору 6,2-литровый V8 LS3 развивает мощность 710 л.с. В паре с ним работает 8-ступенчатый "автомат". Привод осуществляется на все колеса. Для сравнения, оригинальный Range Rover оснащался 3,5-литровым V8 мощностью 135 л.с. и 4-ступенчатой АКП.

Чтобы справиться с мощным мотором автомобиль получил более эффективную тормозную систему AP Racing. Кроме того, внедорожник оснащен новой выхлопной системой, полностью независимой двухрычажной подвеской и внедорожную резину BF Goodrich A/T.

Чтобы справиться с мощным мотором автомобиль получил более эффективную тормозную систему AP Racing
chieftainrangerover.com

Внешних отличий также хватает. В частности, автомобиль получил новые бамперы, расширители колесных арок, а пара хромированных патрубков выхлопной системы органично интегрирована в порог. Помимо светодиодной головной оптики автомобиль получил дополнительную светодиодную панель на переднем бампере.

Пара хромированных патрубков выхлопной системы органично интегрирована в порог
chieftainrangerover.com
Помимо светодиодной головной оптики автомобиль получил дополнительную светодиодную панель на переднем бампере
chieftainrangerover.com

Стоимость базовой модели Chieftain стартует с отметки 147500 фунтов без учета налогов, а Chieftain Xtreme обойдется примерно в 200 тысяч.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Lunaz подготовила полностью электрическую версию внедорожника Range Rover первого поколения.

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