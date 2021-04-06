Breitling випустив ексклюзивний хронограф на честь Bentley

Багаторічне взаємовигідне співробітництво між компаніями Bentley та Breitling ознаменувалося випуском ще одного шедевра годинникового мистецтва.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Модель Breitling Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Bentley Limited Edition буде випущено лімітованим накладом лише 25 екземплярів.

Модель Breitling Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Bentley Limited Edition буде випущена накладом лише 25 екземплярів bentleymotors.com

Натхнення під час створення новинки майстра Breitling черпали в образі наручних годинників Premier 40-х років минулого століття, внаслідок чого модель поєднує у собі найсучасніші технології виготовлення з класичним дизайном.

Прозора задня кришка із сапфіра відкриває погляду чудовий механізм із ротором із 22-каратного золота bentleymotors.com

Годинник має корпус діаметром 42 мм, який виконаний із 18-каратного червоного золота, вишуканий браслет із крокодилової шкіри, а також прозору задню кришку із сапфіра, що відкриває погляду чудовий механізм із ротором з 22-каратного золота. Особливістю моделі є циферблат, пофарбований у колір British racing green з окремим вікном, що відкриває доступ до конструкції турбійона.

Особливістю моделі є циферблат, пофарбований у колір British racing green з окремим вікном, що відкриває доступ до конструкції турбійона bentleymotors.com

У годиннику використовується фірмовий механізм Caliber B21, а запас ходу становить близько 55 годин. Корпус – водонепроникний та здатний витримувати занурення на глибину до 100 м.

У 2002 році Bentley Motors запропонувала компанії Breitling створити годинник для купе Continental GT, і з того часу партнерські відносини продовжилися з новою силою. Сьогодні компанія Breitling пропонує цілу колекцію годинників, присвячених Bentley.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, годинник Bugatti оцінили у 280 тисяч доларів. Саме таку суму потрібно буде виділити з сімейного бюджету, якщо ви хочете стати власником справжнього шедевра годинникарів компанії Jacob&Co.