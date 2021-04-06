Breitling выпустил эксклюзивный хронограф в честь Bentley

Многолетнее взаимовыгодное сотрудничество между компаниями Bentley и Breitling ознаменовалось выпуском очередного шедевра часового искусства.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Модель Breitling Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Bentley Limited Edition будет выпущена лимитированным тиражом всего 25 экземпляров.

Модель Breitling Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Bentley Limited Edition будет выпущена тиражом всего 25 экземпляров bentleymotors.com

Вдохновение при создании новинки мастера Breitling черпали в образе наручных часов Premier 40-х годов прошлого века, в результате чего модель сочетает в себе самые современные технологии изготовления с классическим дизайном.

Прозрачная задняя крышка из сапфира открывает взору великолепный механизм с ротором из 22-каратного золота bentleymotors.com

Часы имеют корпус диаметром 42 мм, который выполнен из 18-каратного красного золота, изысканный браслет из крокодиловой кожи, а также прозрачную заднюю крышку из сапфира, открывающая взору великолепный механизм с ротором из 22-каратного золота. Особенностью модели является циферблат, окрашенный в цвет British racing green с отдельным окном, открывающим доступ к конструкции турбийона.

Особенностью модели является циферблат, окрашенный в характерный цвет British racing green с отдельным окном, открывающим доступ к конструкции турбийона bentleymotors.com

В часах используется фирменный механизм Caliber B21, а запас хода составляет около 55 часов. Корпус – водонепроницаемый и способен выдерживать погружение на глубину до 100 м.

В 2002 году, Bentley Motors предложила компании Breitling создать часы для купе Continental GT и с тех пор партнерские отношение продолжились с новой силой. Сегодня компания Breitling предлагает целую коллекцию часов, посвященных Bentley.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, часы Bugatti оценили в 280 тысяч долларов. Именно такую сумму потребуется выделить из семейного бюджета, если вы хотите стать обладателем настоящего шедевра часовых дел мастеров компании Jacob&Co.