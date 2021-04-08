Автомобілі з США: як обманюють українців

В Україну масово ввозять автомобілі з Америки, але не завжди фірми, які надають посередницькі послуги, ведуть чесний бізнес.

Хто і як обманює українців розбиралася програма "Гроші" на каналі 2 + 2.

Хто і як обманює українців розбиралася програма facebook.com/Groshi.1plus1

Продажу старих авто в Україні в чотири рази перевищують обсяги продажів нових машин. Високий попит на "дешеві" транспортні засоби став причиною появи різних шахрайських схем, які призводять до серйозних фінансових втрат пересічних українців. Однією з головних проблем є подорожчання автомобіля в процесі його фінального оформлення. Посередники свідомо занижують вартість машини при оформленні договору, щоб залучити покупця. Але коли автомобіль прибуває в Україну, з'являються нові, не обумовлені спочатку вимоги по платежах, наприклад, послуги митного брокера. В окремих випадках починається завищення вартості придбаного авто. Крім того, не рідкісні випадки, коли придбаний екземпляр виявляється несправним або має більш серйозні пошкодження, ніж ті, про які розповідав посередник. У більшості випадків шахраї не попереджають покупця про реальну вартість і технічний стан машини.

Чим слід керуватися, якщо ви вирішили ризикнути і придбати автомобіль в США?

Найголовніше, необхідно уважно ознайомитися з договором, який ви укладаєте з посередником. Для цього найкраще скористатися допомогою юриста. Якщо в договорі зазначено, що компанія надає тільки консультаційні або інформаційні послуги, то з такими посередниками зв'язуватися не рекомендується. Пам'ятайте, що в договорі має бути чітко прописано, що компанія забезпечує послуги з доставки в Україну, митного очищення і подальшого ремонту. Всі послуги обов'язково повинні бути вказані в договорі, який ви укладаєте. Інакше притягнути до відповідальності шахраїв буде досить складно.

Крім того, краще купувати авто не у приватних осіб, а на страхових аукціонах. У цьому випадку ризик придбати "кота в мішку" значно нижче. Раніше ми докладно розповідали, на якому аукціоні найкраще купувати машину.

На що необхідно звернути увагу при покупці

Перед покупкою необхідно повчити всю інформацію про ступінь пошкоджень. Важливо, щоб при ДТП не були пошкоджені силові елементи кузова, а також основні вузли і агрегати. Тому краще звернутися за консультацією до фахівців, які зможуть оцінити рівень пошкоджень і доцільність покупки такої машини.

Як не стати об'єктом шахраїв?

Не варто вірити численним рекламним оголошенням в інтернеті про дешеві машинах. Пам'ятайте, що "безкоштовний сир буває тільки в мишоловці". Якщо у ваших знайомих був позитивний досвід роботи з будь-якою компанією, яка займається продажем автомобілів із США, то можна звернутися до її послуг.

Можна самостійно зареєструватися на аукціоні, але це може спрацювати, якщо ви вже стикалися з подібним завданням і добре знаєте всі нюанси і тонкощі процесу. Ніколи не давайте грошей за авто наперед. Оплату всіх інвойсів необхідно робити самостійно, причому, уважно перевіряйте, кому ви платите і за що! Переконайтеся, що компанія, якій ви плануєте довірити процес покупки авторизована на аукціоні і має відповідний контракт.

Фінальна вартість авто і витрати

Важливо розуміти, що ціна авто на аукціоні, це тільки найменша частина суми угоди. Крім неї є ще безліч інших платежів: аукціонний збір, місцеві платежі, пов'язані з оформлення документів на авто, витрати на логістику по території США, вартість доставки в порт Одеси і т.д. Приблизно в $ 1000 обійдуться послуги компанії, яка буде займатися всіма питаннями, пов'язаними з вашою покупкою. Додайте до цього вартість ремонту і необхідних запчастин. Ну і, звичайно ж, витрати по митному очищенню, сертифікації та постановці машини на облік в Україні.

Вранці – гроші, ввечері – стільці

Залежно від місця розташування аукціону, часу оформлення документів і інших факторів процес до прибуття в одеський порт займає в середньому від 60 до 90 днів. По дорозі в Україну все вантажі страхуються перевізником. Крім того, можна оформити страховку від будь-яких ризиків, але це зажадає додаткових витрат.

резюме

Можливо вам вдасться заощадити гроші на покупку авто в США, але де гарантія, що після ремонту машина зможе забезпечити безпеку вас та ваших близьких. Сучасний автомобіль оснащений величезною кількістю електроніки, та й механічні вузли являють собою складні елементи. Після серйозного ДТП, а саме такі автомобілі продаються на страхових аукціонах за мінімальні гроші, ніхто і ніколи не зможе вам гарантувати безпеку в разі аварії. Та й від халепи машина може вийти з ладу.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як з металобрухту вартістю $ 900 зібрали автомобіль і продають вже за $ 28500.