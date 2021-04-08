Автомобили из США: как обманывают украинцев

В Украину массово ввозят автомобили из Америки, но не всегда фирмы, оказывающие посреднические услуги, ведут честный бизнес.

Кто и как обманывает украинцев разбиралась программа "Гроші" на канале 2+2.

Кто и как обманывает украинцев разбиралась программа facebook.com/Groshi.1plus1

Продажи подержанных авто в Украине в четыре раза превышают объемы продаж новых машин. Высокий спрос на "дешевые" транспортные средства стал причиной появления различных мошеннических схем, которые приводят к серьезным финансовым потерям рядовых украинцев. Одной из главных проблем является удорожание автомобиля в процессе его финального оформления. Посредники заведомо занижают стоимость машины при оформлении договора, чтобы привлечь покупателя. Но когда автомобиль прибывает в Украину, появляются новые, не оговоренные первоначально требования по платежам, например, услуги таможенного брокера. В отдельных случаях начинается завышение стоимости приобретенного авто. Кроме того, не редкие случаи, когда приобретенный экземпляр оказывается неисправным или имеет более серьезные повреждения, чем те, о которых рассказывал посредник. В большинстве случаев мошенники не предупреждают покупателя про реальную стоимость и техническое состояние машины.

Чем следует руководствоваться, если вы решили рискнуть и приобрести автомобиль в США?

Самое главное, необходимо внимательно ознакомиться с договором, который вы заключаете с посредником. Для этого лучше всего воспользоваться помощью юриста. Если в договоре указано, что компания оказывает только консультационные или информационные услуги, то с такими посредниками связываться не рекомендуется. Помните, что в договоре должно быть четко прописано, что компания обеспечивает услуги по доставке в Украину, таможенной очистке и последующему ремонту. Все услуги обязательно должны быть указаны в договоре, который вы заключаете. Иначе привлечь к ответственности мошенников будет достаточно сложно.

Кроме того, лучше приобретать авто не у частных лиц, а на страховых аукционах. В этом случае риск приобрести "кота в мешке" значительно ниже. Ранее мы подробно рассказывали, на каком аукционе лучше всего покупать машину.

На что необходимо обратить внимание при покупке

Перед покупкой необходимо поучить всю информацию о степени повреждений. Важно, чтобы при ДТП не были повреждены силовые элементы кузова, а также основные узлы и агрегаты. Поэтому лучше обратиться за консультацией к специалистам, которые смогут оценить уровень повреждений и целесообразность покупки такой машины.

Как не стать объектом мошенников?

Не стоит верить многочисленным рекламным объявлениям в интернете о дешевых машинах. Помните, что "бесплатный сыр бывает только в мышеловке". Если у ваших знакомых был позитивный опыт работы с какой-либо компанией, которая занимается продажей автомобилей из США, то можно обратиться к ее услугам.

Можно самостоятельно зарегистрироваться на аукционе, но это может сработать, если вы уже сталкивались с подобной задачей и хорошо знаете все нюансы и тонкости процесса. Никогда не давайте денег за авто наперед. Оплату всех инвойсов необходимо делать самостоятельно, причем, внимательно проверяйте, кому вы платите и за что! Убедитесь, что компания, которой вы планируете доверить процесс покупки авторизована на аукционе и имеет соответствующий контракт.

Финальная стоимость авто и расходы

Важно понимать, что цена авто на аукционе, это только самая малая часть суммы сделки. Помимо нее есть еще множество других платежей: аукционный сбор, местные платежи, связанные с оформление документов на авто, расходы на логистику по территории США, стоимость доставки в порт Одессы и т.д. Примерно в $1000 обойдутся услуги компании, которая будет заниматься всеми вопросами, связанными с вашей покупкой. Добавьте к этому стоимость ремонта и необходимых запчастей. Ну и, конечно же, расходы по таможенной очистке, сертификации и постановке машины на учет в Украине.

Утром – деньги, вечером – стулья

В зависимости от местоположения аукциона, времени оформления документов и прочих факторов процесс до прибытия в одесский порт занимает в среднем от 60 до 90 дней. По пути в Украину все грузы страхуются перевозчиком. Кроме того, можно оформить страховку от любых рисков, но это потребует дополнительных расходов.

Резюме

Возможно вам удастся сэкономить деньги на покупке авто в США, но где гарантия, что после ремонта машина сможет обеспечить безопасность вас и ваших близких. Современный автомобиль оснащен огромным количеством электроники, да и механические узлы представляют собой сложные элементы. После серьезного ДТП, а именно такие автомобили продаются на страховых аукционах за минимальные деньги, никто и никогда не сможет вам гарантировать безопасность в случае аварии. Да и при повседневной эксплуатации машина может выйти из строя.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как из металлолома стоимостью $900 собрали автомобиль и продают уже за $28500.