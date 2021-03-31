Топ автомобілів, які не іржавіють: названо найнадійніші моделі

Деякі недоліки автомобіля розкриваються через кілька років експлуатації. Одна з найнеприємніших недуг – корозія. З цієї причини машини, які не іржавіють, користуються підвищеним попитом.

Auto Oboz дібрав моделі, які точно не завдадуть проблем власникові та збережуть свій кузов у гарному стані на довгі роки. Всі вони вироблялися кілька років тому, а на ринку вживаних авто багато пропозицій. Тому вибір можна зробити в широкому асортименті.

Volvo XC90

Взагалі шведські автомобілі чудово протистоять корозії. Мабуть, дається взнаки адаптація транспортних засобів до суворих умов і вологого "домашнього" клімату. Тому Volvo – завжди хороший вибір. Кросовер XC90 варто відзначити окремо за якісне оцинкування і висококласну фарбу.

Кросовер Volvo XC90 – чудовий автомобіль Volvo

XC90 має популярність зокрема і через стійкість до корозії Volvo

XC90 чудово оснащений Volvo

Audi A6

Третє покоління знаменитої німецької моделі бізнес-класу – прекрасний вибір, якщо не хочеться зіткнутися з проблемами іржавіння кузова. Рідкісні "руді" осередки можливі лише в зоні задніх колісних арок. Але це радше виняток.

A6 майже не іржавіє Audi

Audi A6 – стильний автомобіль Audi

A6 третього покоління досі популярна Audi

BMW X5

Засновник сегменту спортивних позашляховиків з'явився понад 20 років тому, але не іржавіє досі. Перший BMW X5 чудово захищений від таких проблем. Якщо корозію все ж вдалося знайти, вибираючи вживаний примірник, це насторожливий сигнал – можливо, машина побувала в ДТП, після чого зробили неякісний ремонт кузова.

BMW X5 здається трохи застарілим, але вигляд має дуже стильний BMW

Власники X5 рідко скаржаться на іржу BMW

X5 першого покоління здобув велику популярність BMW

Mercedes W221

Варто відзначити, що Mercedes S-class майже в будь-якому поколінні важко знайти іржавим. Особливості Mercedes W221 – якісний захист від корозії та пофарбування кузова неймовірно високої якості.

Mercedes W221 – один із найкращих S-class Mercedes

Першокласний захист від корозії – "візитна картка" W221 Mercedes

Досі W221 має чудовий вигляд зовні і всередині Mercedes

Audi Q5

У Audi по-справжньому не часто трапляються проблеми з корозією. Компактний кросовер Q5 з цього погляду показує себе якнайкраще – кузов оцинкований дуже якісно.

У Audi Q5 багато шанувальників Audi

Кросовер Q5 добре захищений від іржі Audi

Audi Q5 першого покоління – все ще актуальна машина Audi

BMW E60

Ще одна BMW в списку – цього разу 5 Series. Знаменитий седан бізнес-класу завжди провокував суперечки через свій дизайн, але якість ніколи не викликала питань. Баварці подбали і про захист від іржі. Найімовірніше, "рудого" на цій моделі ви не бачили.

BMW E60 вийшла вдалою моделлю BMW

E60 не іржавіє – це дуже добре BMW

На ринку вживаних авто багато пропозицій із продажу BMW E60 BMW

Toyota Camry

Camry XV40 – один із найбільш ліквідних представників вторинного авторинку. Це стало можливим завдяки комфорту, якості, надійності і чудовому захисту від корозії, навіть незважаючи на тонкий шар фарби.

Toyota Camry – дуже популярний автомобіль Toyota

Toyota Camry XV40 добре захищена від корозії Toyota

Вживана Toyota Camry пречудово чинить опір іржі Toyota

Раніше OBOZREVATEL розповідав про автомобілі, які майже не ламаються і дуже рідко завдають проблем своїм власникам. Ми з'ясували, скільки такі моделі коштують в Україні – трапляються недорогі пропозиції.