Топ автомобилей, которые не ржавеют: названы самые надежные модели

Некоторые недостатки автомобиля проявляются спустя несколько лет эксплуатации. Один из наиболее неприятных недугов – коррозия. По этой причине машины, которые не ржавеют, пользуются повышенным спросом.

Auto Oboz подобрал модели, которые точно не доставят проблем владельцу и сохранят свой кузов в хорошем состоянии на долгие годы. Все они производились несколько лет назад, а на рынке б/у авто много предложений. Поэтому выбор можно сделать в широком ассортименте.

Volvo XC90

Вообще шведские автомобили отлично противостоят коррозии. Видимо, сказывается адаптация транспортных средств к суровым условиям и влажному "домашнему" климату. Поэтому Volvo – всегда хороший выбор. Кроссовер XC90 стоит отметить отдельно за качественную оцинковку и высококлассную окраску.

Кроссовер Volvo XC90 – отличный автомобиль Volvo

XC90 пользуется популярностью в том числе из-за устойчивости к коррозии Volvo

XC90 отлично оснащен Volvo

Audi A6

Третье поколение знаменитой немецкой модели бизнес-класса – прекрасный выбор, если не хочется столкнуться с проблемами ржавеющего кузова. Редкие "рыжие" очаги возможны только в зоне задних колесных арок. Но это скорее исключение.

A6 почти не ржавеет Audi

Audi A6 – стильный автомобиль Audi

A6 третьего поколения все еще востребована Audi

BMW X5

Основоположник сегмента спортивных внедорожников появился более 20 лет назад, но не ржавеет до сих пор. Первый BMW X5 отлично защищен от таких проблем. Если коррозию все же удалось найти при выборе б/у экземпляра, это настораживающий сигнал – возможно, машина побывала в ДТП, после чего произвели некачественный ремонт кузова.

BMW X5 кажется немного устаревшим, но выглядит очень стильно BMW

Владельцы X5 редко жалуются на ржавчину BMW

X5 первого поколения обрел высокую популярность BMW

Mercedes W221

Стоит отметить, что Mercedes S-class почти в любом поколении трудно найти ржавым. Особенности Mercedes W221 – качественная защита от коррозии и покраска кузова невероятно высокого качества.

Mercedes W221 – один из лучших S-class Mercedes

Первоклассная защита от коррозии – "визитная карточка" W221 Mercedes

До сих пор W221 выглядит отлично снаружи и внутри Mercedes

Audi Q5

У Audi по-настоящему редко встречаются проблемы с коррозией. Компактный кроссовер Q5 с этой точки зрения показывает себя отлично – кузов оцинкован очень качественно.

У Audi Q5 много поклонников Audi

Кроссовер Q5 хорошо защищен от ржавчины Audi

Audi Q5 первого поколения – все еще актуальная машина Audi

BMW E60

Еще одна BMW в списке – на этот раз 5 Series. Знаменитый седан бизнес-класса всегда провоцировал споры из-за своего дизайна, но качество никогда не вызывало вопросов. Баварцы позаботились и о защите от ржавчины. Скорее всего, "рыжиков" на этой модели вы не видели.

BMW E60 получилась удачной моделью BMW

E60 не ржавеет – это очень хорошо BMW

На рынке б/у авто много предложений по продаже BMW E60 BMW

Toyota Camry

Camry XV40 – один из наиболее ликвидных представителей вторичного авторынка. Это стало возможным благодаря комфорту, качеству, надежности и отличной защите от коррозии, даже несмотря на тонкий слой краски.

Toyota Camry – очень популярный автомобиль Toyota

Toyota Camry XV40 хорошо защищена от коррозии Toyota

Б/у Toyota Camry отлично сопротивляется ржавчине Toyota

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об автомобилях, которые почти не ломаются и очень редко доставляют проблемы своим владельцам. Мы выяснили, сколько такие модели стоят в Украине – попадаются недорогие предложения.