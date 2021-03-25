Audi RS3 Sedan та Sportback виглядають готовими до випуску

Audi RS3 Sedan та його рідного брата RS3 Sportback помітили на дорогах загального користування в Німеччині. Обидва виглядають майже готовими до випуску.

Водночас, якщо попередні звіти будуть правильними, то моделі, найімовірніше, дебютують тільки восени, а в Сполучені Штати будуть пробиватися як моделі 2022 року. Про це повідомляє Carscoops.

Audi RS3 Sedan дебютує восени 2021 року Carscoops

Обидві версії будуть оснащені об'ємнішим обвісом, новими бамперами, більшими бічними спідницями та крилами, а також дифузором агресивнішої форми порівняно зі звичайними седанами A3 та Sportback. Вони також отримають овальні наконечники вихлопу, більші колеса та значки RS, які почеплять зовні та на певні частини салону, ймовірно, на замовлене кермо, перемикач передач та передні спортивні сидіння.

Audi RS3 Sportback з новим бампером та більшими бічними спідницями Carscoops

Нові RS3 використовуватимуть 2,5-літровий п'ятициліндровий двигун своїх попередників, хоча і з декількома оновленнями. Базова модель отримає 414 к.с. і крутний момент 500 Нм, тоді як, за чутками, "Performance Edition" видаватиме до 444 к.с.

Двигун буде поєднаний із семиступеневою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням і можливо допрацьованою системою повного приводу на основі Haldex, як і в новому Volkswagen Golf R. В останньому вона може спрямовувати до 100 відсотків заднього крутного моменту на конкретне колесо для поліпшення поворотів. І якщо це справді встановлять в нові Audi RS3, то вони можуть мати спеціальний режим Drift.

Обидві новинки оснастять 2,5-літровим п'ятициліндровим двигуном, який видаватиме 414 к.с. і 500 Нм Carscoops

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Audi почала виробництво електричного кросовера Q4 e-tron. Він стане першим електро-SUV, який буде випускатися на заводі компанії у Німеччині.