Audi для Китаю перетворила A7 Sportback на седан A7L

Новий Audi A7L заснований на A7 Sportback помітили без жодних маскувань під час фотосесії. Седан готують для китайського ринку.

Відмінності між A7L та звичайним A7 Sportback особливо очевидні, якщо розглядають автомобіль збоку. Йому розширили колісну базу, переробили лінію даху, зробивши її вертикальнішою та збільшивши розмір бокових вікон другого ряду. Про це повідомляє Carscoops.

Audi також змінив задню частину, яка тепер має традиційний багажник седана, а не в стилі хетчбека, як в A7 Sportback. Також є спойлер на багажнику та змінені задні ліхтарі з новою світлодіодною графікою.

Відповідальним за будівництво A7L буде підприємство SAIC-VW. Модель буде виготовлятися на оновленому заводі в Шанхаї вже у цьому році. Авто засноване на платформі MLB Evo і буде доступно з 2,0-літровим турбомотором та 3,0-літровим турбонаддувом V6. Очікується, що седан буде офіційно представлений ​​найближчими тижнями.

Новий Audi A7L Carscoops

Як повідомляв OBOZREVATEL, Audi RS3 Sedan та його рідного брата RS3 Sportback помітили на тестах. Новинки можуть дебютувати вже восени. Обидві версії отримали об'ємніші обвіси, нові бампери, більші бічні спідниці та крила.