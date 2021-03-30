Американський стартап презентував позашляховик, який буде їздити на сонячній енергії

Каліфорнійський стартап Humble Motors показав концепт електричного автомобіля, який може стати першим у світі позашляховиком, що заряджається від сонячної енергії.

Автомобіль виглядає, як футуристична версія середнього розкішного кросовера. Але на цьому 7,65 квадратних метра даху і вікон будуть покриті високоефективними фотоелектричними елементами. Це буде доповненням до акумулятора та дозволить долати більші відстані. Про це повідомляє сайт Robb Report.

Очікується, що Humble One матиме пробіг 804 км при роботі від батареї, а ще 96 зможе отримати від сонячних панель. Це означає, що можна буде лишати автомобіль на вулиці, не розраховуючи на зарядні станції. Але, звичайно, модель можна буде заряджати від них.

Чотиридверний, п'ятимісний позашляховик спроєктований легким та аеродинамічним. Його довжина становить 5029 мм, вага – 1814 кг. Пікова потужність має досягати 1020 к.с., а максимальна швидкість – 249 км/год. Він також має розрахунковий коефіцієнт опору 0,25, що дозволить йому розігнатися з нуля до 96/год всього за 4,9 секунди.

"Ми віримо, що сонячна енергія – це наступний крок у мобільності, і Humble Motors буде на передових позиціях у цьому", – заявив засновник стартапу Діма Стізі.

Ціни на Humble One стартуватимуть від 109 000 доларів. Виробництво планується розпочати в 2024 році, і Humble Motors вже приймає передзамовлення. Поставки повинні розпочатися в 2025 році.

Humble One вийде на ринок у 2025 році Humble Motors

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Alpha показала електричний пікап Wolf, який отримав велику сонячну панель на задній частині. Про неї нічого не розповіли, але можливо вона допоможе заряджати акумулятор.