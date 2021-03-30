Американский стартап представил внедорожник, который будет ездить на солнечной энергии

Калифорнийский стартап Humble Motors показал концепт электрического автомобиля, который может стать первым в мире внедорожником, который заряжается от солнечной энергии.

Автомобиль выглядит, как футуристическая версия среднего роскошного кроссовера. Но на этом 7,65 квадратных метра крыши и окон будут покрыты высокоэффективными фотоэлектрическими элементами. Это будет дополнением к аккумулятору и позволит преодолевать большие расстояния. Об этом сообщает сайт Robb Report.

Ожидается, что Humble One будет иметь пробег 804 км при работе от батареи, а еще 96 сможет получить от солнечных панель. Это значит, что можно будет оставлять автомобиль на улице, не рассчитывая на зарядные станции. Но, конечно, модель можно будет заряжать от них.

Четырехдверный, пятиместный внедорожник спроектировано легким и аэродинамическим. Его длина составляет 5029 мм, вес – 1814 кг. Пиковая мощность должна достигать 1020 л.с., а максимальная скорость – 249 км/ч. Он также имеет расчетный коэффициент сопротивления 0,25, что позволит ему разгоняться с нуля до 96/ч всего за 4,9 секунды.

"Мы верим, что солнечная энергия – это следующий шаг в мобильности, и Humble Motors будет на передовых позициях в этом", – заявил основатель стартапа Дима Стизи.

Цены на Humble One стартуют от 109 000 долларов. Производство планируется начать в 2024 году, и Humble Motors уже принимает предзаказы. Поставки должны начаться в 2025 году.

Humble One поступит в продажу в 2025 году Humble Motors

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Alpha показала электрический пикап Wolf, который получил большую солнечную панель на задней части. О ней ничего не рассказали, но возможно она поможет заряжать аккумулятор.