MG покаже на автошоу в Шанхаї електричний родстер Cyberster

Британська компанія MG, яка входить до складу китайського концерну SAIC, презентує на шанхайському автошоу концептуальний електричний родстер MG Cyberster.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Стильний електричний родстер створений за мотивами класичної моделі MG B Roadster.

Стильний електричний родстер створений за мотивами класичної моделі MG B Roadster mg.co.uk

Концептуальний MG Cyberster є дослідним зразком моделі, яка з'явиться в гамі компанії в найближчі кілька років. Створенням новинки займалася лондонська студія SAIC Advanced Design Centre, якою керує Карл Готем.

За словами Карла Готема, Cybester є "серйозною заявкою на майбутнє MG, продовжує спадщину бренду, але, що більш важливо, використовує сучасні технології та передовий дизайн".

MG Cyberster побудований на новій електричній архітектурі mg.co.uk

MG Cyberster побудований на новій електричній архітектурі. Технічні подробиці стануть відомі трохи пізніше. Поки ж компанія пообіцяла, що автомобіль зможе подолати на повністю зараженій батареї близько 800 км, а розгін до першої "сотні" буде займати не більш ніж 3 секунди.

У повністю цифровому салоні буде кілька екранів, а інформаційно-розважальна система отримає підтримку стандарту 5G.

Cyberster отримав унікальні світлодіодні фари Magic Eye, які відкриваються подібно людському оку. Крім того, світлодіодні елементи використовуються на всьому кузові. Задні LED-ліхтарі обігрують британський прапор – Union Jack.

Задні LED-ліхтарі обіграють британський прапор – Union Jack mg.co.uk

Більше подробиць про новинку та плани компанії ми дізнаємося 21 квітня, коли відчинить свої двері шанхайський автосалон.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, британська компанія MG відродить виробництво спортивних моделей, але цього разу вони будуть повністю електричними.