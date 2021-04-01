Geely презентувала новий електричний бренд Zeekr

Китайський холдинг Zhejiang Geely Holding Group анонсував новий бренд електромобілів та показав перші фото майбутньої серійної моделі.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Концерн активно розширює лінійку своєї електричної продукції. Крім уже наявних у продуктовому портфоліо EV-брендів Polestar, Maple та Geometry, для преміум сегменту вирішили створити ще один – Zeekr.

Офіційну презентацію нового бренду та першої моделі компанії заплановано на 15 квітня zgh.com

Першим електромобілем нового бренду став "перелицьований" концепт Zero ще одного бренду, що входить в імперію Geely – Lynk & Co.

Концепт Lynk & Co Zero zgh.com

Zeekr 001 зберіг впізнаваний дизайн концепту з характерними фарами, органічно імплантованими у крила, а також безрамкові двері з висувними ручками. Великий стильний хетчбек має довжину 4850 мм, ширину – 1980 мм, висоту – 1530 мм, а його колісна база досягає значних 2999 мм.

Zeekr 001 зберіг впізнаваний дизайн концепту з характерними фарами, органічно імплантованими у крила zgh.com

Салон також майже повністю перекочував із концепту Zero. Автомобіль отримав повністю цифровий кокпіт із приладовою шкалою діагоналлю 8,8 дюйма, а за другорядні функції та мультимедіа відповідає "планшет" діагоналлю 15,4 дюйма. Оперативна інформація проєктується безпосередньо на скло перед очима водія. Кількість фізичних кнопок зведено до мінімуму, а дизайн інтер'єру виконано у модному сьогодні стилі мінімалізму.

Дизайн інтер'єру виконано в модному сьогодні стилі мінімалізму zgh.com

В основі хетчбека лежить нова архітектура Geely SEA. Вона дозволяє створювати моделі будь-якого класу, встановлювати від 1 до 3 електромоторів, а також додатковий бензогенератор. Крім того, нові 800-вольт батареї для SEA розраховані на термін служби в 2 млн км!

Батареї ємністю 110 кВт вистачить щоб подолати близько 700 км zgh.com

Новинка має пневмопідвіску, повний привід і здатна розганятися до "сотні" за 4 секунди. Батареї ємністю 110 кВт вистачить щоб подолати близько 700 км.

У Zeekr намір використовувати у просуванні своєї продукції нові бізнес-моделі, наприклад, продажу через інтернет. У розвиток новоствореної компанії холдинг Zhejiang Geely Holding Group має намір інвестувати близько $305 млн. Офіційна презентація нового бренду та першої моделі компанії запланована на 15 квітня.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанії Geely і Mercedes-Benz покажуть електричний позашляховик Smart у вересні. Згідно з умовами угоди, Mercedes відповідає за дизайн нової моделі, а Geely бере на себе керівництво в розробці та виробництві.