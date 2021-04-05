Електричний Cadillac Lyriq показали на тестах

Американська компанія Cadillac проводить випробування свого першого електромобіля Lyriq.

Про це повідомив на своїй сторінці у LinkedIn віцепрезидент компанії Махмуд Самара. Прототип моделі отримає електричну батарею Ultium, створену за участю фахівців LG Chem.

Ілюстрацією поділився віцепрезидент компанії Махмуд Самара у своєму LinkedIn media.gm.com

Концептуальний електромобіль Cadillac Lyriq показали в серпні минулого року. Очікується, що серійна модель майже не відрізнятиметься від концепту. Автомобіль уже проходить випробування на тестовому полігоні концерну General Motors у Мічигані.

Новинка відрізняється великою колісною базою та короткими звісами media.gm.com

Новинка відрізняється великою колісною базою та короткими звісами. В основі конструкції лежить модульна електрична платформа концерну. Батарея Ultium матиме енергоємність 100 кВт год, що дозволить долати приблизно 480 км. Для зарядки передбачено пристрій потужністю 150 кВт. Покупцям запропонують як передньо-, так й повнопривідні варіанти моделі.

Покупцям запропонують як передньо-, так і повнопривідні варіанти моделі media.gm.com

Cadillac Lyriq отримає багату базову комплектацію з цифровим кокпітом та великим 33-дюймовим дисплеєм, що об'єднує шкалу приладів та інформаційно-розважальну систему. Цей екран відтворює понад мільярд квітів та має найвище дозвіл серед аналогів, що використовуються у автомобільній промисловості.

Cadillac Lyriq отримає багату базову комплектацію з цифровим кокпітом та великим 33-дюймовим дисплеєм media.gm.com

Виробництво Cadillac Lyriq буде організовано на заводі Спрігн Хілл у штаті Теннессі у першому кварталі майбутнього року.

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