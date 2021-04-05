До електропікапу Hummer додали позашляховик

Американський концерн General Motors продовжує обіцяне розширення електричних моделей – до пікапу Hummer EV додали позашляховик EV SUV.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Після торішнього дебюту пікапа Hummer EV у сімействі з'явився 5-місний позашляховик зі знімними панелями даху. Новинка стала більш компактною за рахунок зменшення заднього звису та колісної бази, яку скоротили з 3445 до 3218 мм.

Новинка стала більш компактною за рахунок зменшення заднього звису та колісної бази gmc.com

Несучим елементом конструкції є каркас, до якого спереду та ззаду кріпляться потужні підрамники та незалежні підвіски. Кліренс завдяки пневмопідвісці варіюється від 257 до 302 мм. Крім того, автомобіль здатний долати брід завглибшки понад 600 мм.

Автомобіль здатний долати брід завглибшки понад 600 мм gmc.com

Як опція пропонується пакет Extreme Off-Road, який включає позашляхові шини, додатковий захист днища, посилені півосі, додаткові камери під кузовом, блокування обох диференціалів.

У пакет офф-роуд входить камера під днищем gmc.com

Залежно від комплектації автомобіль отримає 2 або 3 електромотори. У першому випадку їх сумарна потужність досягає 634 к.с., у другому – 842 к.с. Тяговий акумулятор Ultium нового покоління, розроблений спільно з компанією LG Chem, забезпечить запас ходу – 400-480 км. У найбільш потужних версіях цьому 5-метровому монстру потрібно на розгін до 100 км/год всього 3,5 секунди.

Дизайн 5-місного салону виконаний у стилі techno. Всюдихід має цифрову шкалу приладів діагоналлю 12,3 дюйма та 13,4-дюймовий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи.

Всюдихід має цифрову шкалу приладів діагоналлю 12,3 дюйма та 13,4-дюймовий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи gmc.com

Дизайн 5-місного салону виконаний у стилі techno gmc.com

Ще однією цікавою технічною особливістю моделі є повнокероване шасі. Залежно від режиму роботи задні колеса повертаються в ту саму сторону що і передні, або у протилежну. Це дозволяє рухатися "по діагоналі" подібно крабові або зменшити радіус повороту до 10,8 м. На трасі можна задіяти автопілот Super Cruise з функцією автоматичної зміни смуги руху.

Прийом замовлень на позашляховики вже відкрито. Випускати електричні всюдиходи будуть на американському заводі Detroit-Hamtramck. Пікапи очікуються у дилерів восени, а позашляховик – на початку 2023 року. Вартість SUV залежно від модифікації – від $79 995 до $110 595.

Вартість SUV залежно від модифікації – від $79 995 до $110 595 gmc.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, концерн General Motors презентував новий бренд для комерційних моделей.