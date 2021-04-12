BMW iX1 поповнить сімейство електричних кросоверів

У найближчі роки компанія BMW планує представити цілий ряд новинок на електротязі, включаючи компактний кросовер iX1, прототип якого вже проходить тести.

Про це повідомляє портал Carscoops. Німецька BMW має намір посилити свій електричний потенціал. До вже наявної лінійці моделей незабаром повинен додатися компактний кросовер iX1.

Компакти кросовер iX1 помічений на тестах carscoops.com

Автомобіль використовує платформу FAAR 2, яка застосовується на кросовері X1 і дозволяє використовувати різні силові агрегати, включаючи класичні ДВС. За своїм дизайном новинка буде багато в чому нагадувати зменшений у розмірах iX3.

За попередніми даними новинка буде запропонована у декількох варіантах тягових батарей. Імовірно модель 30е отримає АКБ ємністю 60кВтч, здатну забезпечити запас ходу до 450 км, а версія 40e матиме у своєму арсеналі батарею на 90 кВтг, що гарантує дальність близько 550 км.

За попередніми даними новинка буде запропонована у декількох варіантах тягових батарей carscoops.com

У грудні минулого року у BMW підтвердили, що виробництво кросовера X1 з ДВС та гібридною силовою установкою буде припинено у 2022, а на зміну у 2023 йому прийде повністю електричний аналог iX1.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, майбутні автомобілі BMW отримають єдину платформу. Універсальна платформа, що отримала назву New Class, розроблена для використання у першу чергу на електромобілях. Однак, її можна буде також застосовувати для створення, автомобілів з класичними ДВС, гібридів та машин на водневих паливних елементах.