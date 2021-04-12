Alibaba покаже у Шанхаї свій перший електромобіль

У Шанхаї відбудеться дебют електричного седана Zhiji L7 – першого дітища автомобільного бренду Zhiji (IM), створеного спільними зусиллями Alibaba Group, SAIC та Zhangjiang Hi-Tech.

Про це повідомляє прес-служба виробника. За словами творців Zhiji L7 здатний розганятися до першої "сотні" менш ніж за 4 секунди, має функцію автономного управління, а також ефективну систему зарядки.

L7 відправиться у серійне виробництво вже на початку майбутнього року immotors.com

Очікується, що L7 відправиться у серійне виробництво вже на початку майбутнього року. Однією з цікавих особливостей моделі є індукційну бездротову зарядку потужністю 11 кВт, яка дозволяє за годину забезпечити батарею енергією для пробігу на відстань до 80 км.

Базова версія отримає АКБ ємністю 93 кВтг, що дозволяє долати близько 615 км immotors.com

Для моделі буде передбачено кілька варіантів батареї. Базова версія отримає АКБ ємністю 93 кВтг, що дозволяє долати близько 615 км. Для топової модифікації буде доступна батарея на 118 кВт, яка забезпечить машині рекордну дальність ходу до 1000 км.

Автомобіль отримає тяговий електродвигун потужністю 400 кВт (544 к.с.) та крутний момент 700 Нм immotors.com

Автомобіль отримає тяговий електродвигун потужністю 400 кВт (544 к.с.) і крутний момент 700 Нм. Він дозволить розганяти седан до 100 км/год за 3,9 секунди. Забезпечити автономне управління седану допоможуть 12 камер, лідар, 5 радарів, що працюють в міліметровому діапазоні, а також 12 ультразвукових радара.

Для L7 будуть передбачені особливі кольору Diana White, Repin Black та Rapheal Tea immotors.com

Для L7 будуть передбачені особливі кольору Diana White, Repin Black та Rapheal Tea. В інтер'єрі вдало поєднані класичні матеріали та інноваційні технології. Зокрема, для обробки використовуються декоративні панелі зі шпони цінних сортів дерев, які ростуть на березі італійського озера Комо, а приладова панель має величезний 39-дюймовий екран з роздільною здатністю 4K.

Приладова панель L7 має величезний 39-дюймовий екран з роздільною здатністю 4K immotors.com

Більше подробиць про новинку стане відомо після презентації на Шанхайському автошоу.

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