З'явилося нове фото "галактики Феєрверк" із телескопа Hubble

Телескоп Hubble зробив свіжий знімок галактики NGC 6946, відомої як "галактика Феєрверк".

Відповідне фото з'явилося на його офіційному сайті. На ньому з феноменальними деталями показано зірки, спіральні рукави і різні зоряні середовища NGC 6946.

Свою назву галактика отримала через часте спалахування наднових. У період із 1917 по 2017 астрономи зафіксували в ній десять таких подій. Для порівняння, наш Чумацький Шлях дає в середньому всього 1-2 наднових за сторіччя, остання відома спалахнула десь у кінці 19 століття.

Галактика розташована на відстані 25,2 мільйона світлових років від нас, на кордоні північних сузір'їв Цефея і Лебедя. Жителі Землі можуть милуватися NGC 6946, оскільки вона звернена до нас "обличчям", а не з боку.

Нагадаємо, в грудні 2020 року з нагоди 30-річчя телескопа Hubble NASA опублікувало неймовірні фото космосу, які він зробив і відправив на Землю. На честь ювілею було опубліковано саме 30 знімків.

На фотографіях зображено сліпучі галактики, блискучі зоряні скупчення й ефірні туманності.

Космічний телескоп "Хаббл" – автоматична обсерваторія на орбіті навколо Землі, названа на честь Едвіна Хаббла. Він був запущений на борту космічного корабля "Діскавері" в квітні 1990 року і є спільним проєктом NASA і Європейського космічного агентства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Hubble сфотографував у космосі газопилову хмару "непристойної форми", яку астрономи назвали "Зухвалий палець". Дослідники наголосили, що він дуже схожий на жест, що означає "йди, але набагато грубіше".