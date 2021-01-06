Появилось новое фото "галактики Фейерверк" из телескопа Hubble

Телескоп Hubble сделал свежий снимок галактики NGC 6946, известной как "галактика Фейерверк".

Соответствующее фото появилось на его официальном сайте. На нем с феноменальными деталями показаны звезды, спиральные рукава и различные звездные среды NGC 6946.

Свое название галактика получила из-за частого вспыхивания сверхновых. В период с 1917 по 2017 астрономы зафиксировали в ней десять таких событий. Для сравнения, наш Млечный Путь дает в среднем всего 1-2 сверхновых за столетие, последняя известная вспыхнула где-то в конце 19 века.

Галактика находится на расстоянии 25,2 миллиона световых лет от нас, на границе северных созвездий Цефея и Лебедя. Жители Земли могут любоваться NGC 6946, поскольку она обращена к нам "лицом", а не со стороны.

Напомним, в декабре 2020 года по случаю 30-летия телескопа Hubble NASA опубликовало невероятные фото космоса, которые он сделал и отправил на Землю. В честь юбилея было опубликовано именно 30 снимков.

На фотографиях изображены ослепительные галактики, сверкающие звездные скопления и эфирные туманности.

Космический телескоп "Хаббл" – автоматическая обсерватория на орбите вокруг Земли, названная в честь Эдвина Хаббла. Он был запущен на борту космического корабля "Дискавери" в апреле 1990 года и является совместным проектом NASA и Европейского космического агентства.

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