У Брюсселі влаштували вогняні заворушення після смерті затриманого копами темношкірого хлопця. Фото і відео

У Брюсселі (Бельгія) 13 січня спалахнули заворушення через смерть після затримання поліцейськими 23-річного темношкірого гвінейця Ібрагіма.

Хлопець помер через шість годин після того, як його доправили у відділок. Інцидент викликав суспільний резонанс і протести, відео яких з'явилися у Twitter (щоб подивитися ролики, доскрольте сторінку до кінця).

Заворушення в Брюсселі Скриншот

Силовики застосували водомети Скриншот

Як передає Polsat News, правоохоронці хотіли ідентифікувати групу людей, які зібралися в центрі Брюсселя попри чинні обмеження. Копи стверджують, що хлопця затримали через спробу втечі від співробітників поліції. За версією копів, у дільниці Ібрагім знепритомнів і був доправлений до лікарні, де помер.

На вулиці Бельгії, як наслідок, вийшли сотні людей. Деякі учасники мітингу прийшли з плакатами "Black Lives Matters".

Акція протесту La Libre.be

Протест у Брюсселі вдень 13 січня La Libre.be

Мітинг проти поліційного насильства La Libre.be

Більшість демонстрантів до 17:00 розійшлася, але близько сотні людей продовжили жорсткий протест, пише La Libre.be. Люди скандували "Поліція – убивці". Вони влаштували підпал під відділком копів, розбили вхідні двері, кидати каміння й петарди в силовиків. Судячи з опублікованих відео, поліція відкривала по протестувальниках вогонь, а також застосовувала водомети.

Скрин відео

Скрин відео

Також на знятих очевидцями кадрах видно розбиті зупинки громадського транспорту, побиті машини.

Розбита зупинка La Libre.be

Силовик на вулиці під час заворушень La Libre.be

Пропонуємо переглянути відео з місця подій:

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