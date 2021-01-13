В Брюсселе устроили огненные беспорядки после смерти задержанного копами темнокожего парня. Фото и видео

В Брюсселе (Бельгия) 13 января вспыхнули беспорядки из-за смерти после задержания полицейскими 23-летнего темнокожего гвинейца Ибрагима.

Парень скончался спустя шесть часов после того, как его доставили в участок. Инцидент вызвал общественный резонанс и протесты, видео которых появились в Twitter (чтобы посмотреть ролики, доскролльте страницу до конца).

Беспорядки в Брюсселе Скриншот

Силовики применили водометы Скриншот

Как передает Polsat News, правоохранители хотели идентифицировать группу людей, которые собрались в центре Брюсселя несмотря на действующие ограничения. Копы утверждают, что парня задержали из-за попытки бегства от сотрудников полиции. По версии копов, в участке Ибрагим потерял сознание и был доставлен в больницу, где скончался.

На улицы Бельгии в результате вышли сотни людей. Некоторые участники митинга пришли с плакатами "Black Lives Matters".

Акция протеста La Libre.be

Протест в Брюсселе днем 13 января La Libre.be

Митинг против полицейского насилия La Libre.be

Большинство демонстрантов до 17:00 разошлись, но около сотни человек продолжили жесткий протест, пишет La Libre.be. Люди скандировали "Полиция – убийцы". Они устроили поджог под отделением копов, разбили входную дверь, бросать камни и петарды в силовиков. Судя по опубликованным видео, полиция открывала по протестующим огонь, а также применяла водометы.

Скрин видео

Скрин видео

Также на снятых очевидцами кадрах видно разбитые остановки общественного транспорта, побитые машины.

Разбитая остановка La Libre.be

Силовик на улице во время беспорядков La Libre.be

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