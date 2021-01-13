В Брюсселе устроили огненные беспорядки после смерти задержанного копами темнокожего парня. Фото и видео
В Брюсселе (Бельгия) 13 января вспыхнули беспорядки из-за смерти после задержания полицейскими 23-летнего темнокожего гвинейца Ибрагима.
Парень скончался спустя шесть часов после того, как его доставили в участок. Инцидент вызвал общественный резонанс и протесты, видео которых появились в Twitter (чтобы посмотреть ролики, доскролльте страницу до конца).
Как передает Polsat News, правоохранители хотели идентифицировать группу людей, которые собрались в центре Брюсселя несмотря на действующие ограничения. Копы утверждают, что парня задержали из-за попытки бегства от сотрудников полиции. По версии копов, в участке Ибрагим потерял сознание и был доставлен в больницу, где скончался.
На улицы Бельгии в результате вышли сотни людей. Некоторые участники митинга пришли с плакатами "Black Lives Matters".
Большинство демонстрантов до 17:00 разошлись, но около сотни человек продолжили жесткий протест, пишет La Libre.be. Люди скандировали "Полиция – убийцы". Они устроили поджог под отделением копов, разбили входную дверь, бросать камни и петарды в силовиков. Судя по опубликованным видео, полиция открывала по протестующим огонь, а также применяла водометы.
Также на снятых очевидцами кадрах видно разбитые остановки общественного транспорта, побитые машины.
Предлагаем посмотреть видео с места событий:
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