Застряглий у Суецькому каналі танкер вперше зрушили з місця. Відео

Контейнеровоз Ever Given, який вранці 23 березня сів на мілину і заблокував Суецький канал, через чотири дні операції вперше вдалося зрушити з місця.

Про це повідомила газета The Jerusalem Post, посилаючись на джерела в Єгипті. За даними видання, судно трохи відсунули від берега ввечері 26 березня. Додамо, що про перший успіх операції з посиланням на джерело в управлінні каналу написало також російське агенство ТАСС.

Відомо, що навколо контейнеровоза почали поглиблювати дно і вивезли близько 20 тисяч тонн піску. Зрушити вдалося застряглу в піску носову частину судна.

У концерні Boskalis, чия компанія SMIT займається вивільненням Ever Given, розраховують, що судно зможе відкрити прохід через Суецький канал на початку наступного тижня.

Ever Given на супутниковому знімку Скриншот відео

Як передає Bloomberg, через НП заблокованими опинилися щонайменше 14 суден, призначених для перевезення тварин, хоча деякі з них можуть бути порожніми.

Видання з посиланням джерело на заявило, що близько 92 тисяч овець, яких перевозили в Йорданію, опинилися в пастці на кораблі. Запасу корму для них вистачить, попередньо, на 2-3 дні.

Ever Given довжиною 400 метрів врізався за діагоналлю в південну частину каналу через сильні вітри, зупинивши глобальне судноплавство одним із найбільш завантажених водних шляхів у світі.

Судно прямувало з Китаю в Роттердам (Нідерланди). Воно належить тайванській транспортної компанії Evergreen Marine.

marinetraffic.com

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Кадри зі супутника із застряглим судном:

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