Японський мутант коронавірусу виявився "родом" із США

Олексій Тітофф Світ 08:29, 14.01.2021 Оновлено: 09:26, 14.01.2021

В Японії знайшли штам коронавірусу, який здебільшого поширюється на західному узбережжі США.

Про це повідомили дослідники університету Кейо, які виявили штам коронавірусу, який відрізняється від інших штамів, що розповсюджуються зараз у Японії, передає NHK.

Зазначається, що група вчених під керівництвом професора Косаку Кендзіро вивчили гени коронавірусу в пробах, узятих у пацієнтів у 13 лікарнях по всій країні. У підсумку в одного пацієнта в регіоні Канто знайшли американський штам вірусу під назвою 20С.

Встановлено, що заражений пацієнт не виїжджав за кордон, тому дослідники припускають місцеве зараження.

NHK

Додамо, що в Японії поширюються переважно два типи коронавірусу, що циркулюють з часу першої хвилі інфекцій минулого року. Штам 20С не виявляється з травня 2020 роки ніде, крім карантинних пунктів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвітній організації охорони здоров'я оцінили загрозу японського мутанта коронавірусу.

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