Японский мутант коронавируса оказался "родом" из США

В Японии нашли штамм коронавируса, который в основном распространяется на западном побережье США.

Об этом сообщили исследователи университета Кэйо, которые обнаружили штамм коронавируса, который отличается от других штаммов, распространяющихся сейчас в Японии, передает NHK.

Отмечается, что группа ученых под руководством профессора Косаки Кэндзиро, изучили гены коронавируса в пробах, взятых у пациентов в 13 больницах по всей стране. В результате у одного пациента в регионе Канто нашли американский штамм вируса под названием 20С.

Установлено, что зараженный пациент не выезжал за границу, так что исследователи предполагают местное заражение.

NHK

Добавим, что в Японии распространяются в основном два типа коронавируса, циркулирующие со времени первой волны инфекций в прошлом году. Штамм 20С не обнаруживали с мая 2020 года нигде, кроме карантинных пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения оценили угрозу японского мутанта коронавируса.