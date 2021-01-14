Японский мутант коронавируса оказался "родом" из США

Алексей Титофф Мир 08:29, 14.01.2021 Обновлено: 09:10, 14.01.2021

В Японии нашли штамм коронавируса, который в основном распространяется на западном побережье США.

Об этом сообщили исследователи университета Кэйо, которые обнаружили штамм коронавируса, который отличается от других штаммов, распространяющихся сейчас в Японии, передает NHK.

Отмечается, что группа ученых под руководством профессора Косаки Кэндзиро, изучили гены коронавируса в пробах, взятых у пациентов в 13 больницах по всей стране. В результате у одного пациента в регионе Канто нашли американский штамм вируса под названием 20С.

Установлено, что зараженный пациент не выезжал за границу, так что исследователи предполагают местное заражение.

NHK

Добавим, что в Японии распространяются в основном два типа коронавируса, циркулирующие со времени первой волны инфекций в прошлом году. Штамм 20С не обнаруживали с мая 2020 года нигде, кроме карантинных пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения оценили угрозу японского мутанта коронавируса.

Комментировать
Мир

Смотрите также

У Зеленского анонсировали "конкретные шаги" по наказанию виновных во вмешательстве в выборы США

Кива приехал в Лубны после взрыва и угодил в скандал за пиар на тарифах. Видео

"Зеленые мальчики" разрушают все, к чему прикасаются

Глава КСУ Тупицкий отдыхает в одном отеле с Конором МакГрегором. Фото из Дубая

Больше 5 тыс. за коммуналку в квартире: украинцам в январе пришли огромные платежки