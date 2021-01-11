Вчені знайшли "короткий" білок, який не пропускає COVID-19

Британські вчені виявили "коротку" форму білка ACE2, який може сприяти розробці нових ліків від коронавірусу.

Зазвичай за допомогою цього білка COVID-19 проникає в організм людини, однак його нову версію він не може використовувати для цього, вказано в дослідженні, опублікованому в журналі Nature Genetics.

На основі знань про особливості взаємодії вірусу з ACE2 дослідники сподіваються створити ліки. Однак це не так просто, оскільки структура людського білка дуже велика і складна.

Професорка Саутгемптонського університету Джейн Лукас разом із колегами вивчала структуру білка в тканинах організму людини, які вражає коронавірус. Незвичайний його різновид знайшли в слизовій оболонці носа. Він виявився удвічі коротшим за звичайну версію, а всередині вчені не знайшли сегмента, до якого прикріплюється вірус.

"Спочатку ми зраділи, що просто знайшли нову форму ACE2. Але дізнавшись, що вона може заважати поширенню коронавірусу не тільки там, де він проникає в організм людини, але і в інших діляках дихальних шляхів, ми зацікавилися знахідкою ще більше", – пояснила Лукас.

Також досліди показали, що клітини слизової носа починають виробляти подібні молекули у відповідь на появу інтерферонів – противірусних сигнальних молекул. Вони починають виробляти їх після початку застуди, проте на коронавірус реагують інакше. Так відповідно, швидкість поширення SARS-CoV-2 органами дихання можна різко зменшити, якщо вдасться змусити клітини слизової виробляти укорочений білок ACE2, а не його повну форму.

Тепер учені хочуть провести експерименти на культурах клітин і тварин. Вони допоможуть зрозуміти, чи можна вирішити це завдання за допомогою інтерферонів і їхніх синтетичних аналогів, які впливають на роботу клітин легенів схожим способом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з Німеччини знайшли фермент в організмі людини, завдяки якому може розмножуватися коронавірус. Без нього він практично не в змозі це робити. Отримані дані також можуть допомогти в розробці ліків.