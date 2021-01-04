Невдала "жертва" спецслужб Лукашенка сказав, чим Шеремет заважав Білорусі

Спецслужби нелегітимного президента Олександра Лукашенка могли планувати вбивство українського журналіста Павла Шеремета, оскільки він був подразником для Білорусі.

Таку думку в коментарі The Insider висловив Олег Алкаєв – колишній начальник слідчого ізолятора №1 у Мінську, у якому приводяться у виконання смертні вироки. Згідно зі злитим у мережу записом, Алкаєв міг стати однією з чотирьох жертв політичних убивств, які нібито планували білоруські спецслужби.

Колишній начальник мінського СІЗО сказав, що знав про замах, що готується, з 2012 року. Про це йому повідомила кримінальна поліція Берліна (Алкаєв емігрував до Німеччини). Правоохоронці взяли його під негласну охорону.

Білорус зазначив, що разом із Шереметом працював над книгою "Расстрельная команда".

"Я не сумніваюся в тому, що до вбивства Шеремета причетні співробітники білоруського КДБ. Для Білорусі він був подразником, тому що ми працювали над продовженням книги, вона була дуже неприємна", – вважає Алкаєв. Він назвав підготовку видання "дуже небезпечною".

Крім того, за словами чоловіка, український журналіст був відомою фігурою у своїй сфері та "міг озвучити на телевізор" неприємні для білоруської влади факти.

"Прямо відразу і на різні канали. Україна дозволяла це робити. І найголовніше, що тоді він виявився найдоступнішим із цієї замовної четвірки", – вважає Алкаєв.

Він також прокоментував справи підозрюваних у вбивстві Шеремета Андрія Антоненка, Яни Дугарь і Юлії Кузьменко.

"Ті, кого заарештували, – це, може, й не випадкові люди, можливо, вони і брали участь у замаху", – припустив ексначальник СІЗО.

Він сказав, що в Україні сьогодні "така ситуація, що за гроші й навіть за маленькі гроші можна домогтися ось таких результатів".

"Тому там через третіх, п'ятих осіб могли і їх залучити", – вказав Алкаєв.

Олег Алкаєв The Insider

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