В Ізраїлі задумалися про вакцинацію дітей від COVID-19

В Ізраїлі дітям старшим від 12 років можуть почати вводити вакцину від коронавірусу (COVID-19) протягом наступних двох місяців, якщо буде доведена безпека препарату.

Про це заявив високопоставлений чиновник охорони здоров'я, комісар у справах боротьби проти коронавірусу Нахмана Еш, передає Reuters .

"Те, що діти у віці до 16 років не проходять вакцинацію, безумовно, викликає занепокоєння з погляду формування колективного імунітету... Я вважаю, що через місяць або два ми зможемо вакцинувати дітей у віковій групі від 12 років", – зазначив він.

За даними Центрального статистичного бюро країни, близько 7,75% населення Ізраїлю – це люди у віці від 12 до 16 років.

У країні вакцину насамперед дають людям похилого віку, людям з хронічними захворюваннями і тим, хто працює в критичних секторах підвищеного ризику.

Відзначається, що Ізраїль має намір найближчим часом прищепити 5 млн осіб з 9 млн населення і до середини березня вже відновити економіку країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ізраїль став першою державою у світі, де провакцинували від COVID-19 близько 10% населення країни.