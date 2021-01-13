В Італії продовжили режим НС через СOVID-19 до 30 квітня

Уряд Італії вирішив продовжити режим надзвичайної ситуації, який введено у зв'язку з розповсюдженням COVID-19 до 30 квітня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца, передає Agenzia Italia. Чиновник пояснив, що ситуація з коронавірусом у країні погіршується, а попереду масштабна кампанія з вакцинації.

Сперанца уточнив, що зокрема збільшується кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії. Італія, за його словами, перебуває тільки на початку "довгого і важкого марафону" щодо боротьби з COVID-19.

Через це, як уточнив чиновник, влада може ввести заборону на пересування людей між регіонами не тільки в "червоній", але й у "жовтій" зоні.

"У ситуації, коли за всіма параметрами бачимо погіршення ситуації, ми зобов'язані вжити нові, пропорційні, заходи. Уряд вважає за необхідне передусім продовжити до 30 квітня режим НС, який спочатку планувалося скасувати 31 січня", – заявив міністр.

Зараз у країні всі області розділені на "червону", "жовту" і "зелену" зони, проте тепер уряд вважає, що можна ввести і так звану "білу" – у ній дозволять дотримуватися лише базових правил безпеки, наприклад, носити маски. Міністр уточнив, що ймовірно, така зона з'явиться в країні не скоро, проте влада "не втрачає надії".

Зазначимо, що країна першою в Європі оголосила режим НС через коронавірус у січні 2020 року, а потім його продовжували.

Компанія вакцинації населення від коронавірусу в Італії вже стартувала. Там використовують препарат Pfizer і BioNTech. Найближчим часом держава має отримати 1,8 млн доз вакцини. Її розподілять між медперсоналом, соціальними працівниками, людьми похилого віку та іншими вразливими категоріями громадян.

У першому кварталі поточного року очікується видача дозволу на використання вакцини, створеної компанією Johnson & Johnson, також повідомив Сперанца.

Уточнимо, що за час пандемії в країні зареєстрували понад 2,3 млн заражених, померло майже 80 тисяч осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Італія стала другою у Європі після Великобританії, де кількість жертв коронавірусу COVID-19 перевищила 60 тисяч осіб.

Перший випадок зараження коронавірусом в Італії був виявлений ще у листопаді 2019 року, на три місяці раніше, ніж вважалося.