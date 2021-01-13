В Италии продлили режим ЧС из-за СOVID-19 до 30 апреля

Правительство Италии решило продолжить режим чрезвычайной ситуации, который введен в связи с распространением COVID-19 до 30 апреля.

Об этом заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, передает Agenzia Italia. Чиновник пояснил, что ситуация с коронавирусом в стране ухудшается, а впереди масштабная кампания по вакцинации.

Сперанца уточнил, что увеличивается число пациентов в отделениях интенсивной терапии. Италия, по его словам, находится только в начале "долгого и трудного марафона" по борьбе с COVID-19.

В связи с этим, как уточнил чиновник, правительство может ввести запрет на передвижение людей между регионами не только в "красной", но и в "желтой" зоне.

"Когда по всем параметрам видим ухудшение ситуации, мы обязаны принять новые, пропорциональные, меры. Правительство считает необходимым прежде всего продлить до 30 апреля режим ЧС, который изначально планировалось отменить 31 января", – заявил министр.

Сейчас в стране все области разделены на "красную", "желтую" и "зеленую" зоны, однако теперь власти считают, что можно ввести и так называемую белую – в ней разрешат соблюдать лишь базовые правила безопасности, например носить маски. Министр уточнил, что вероятно, такая зона появится в стране не скоро, однако власти "не теряют надежды".

Отметим, что страна первой в Европе объявила режим ЧС из-за коронавируса в январе 2020 года, а затем его продлевали.

Кампания по вакцинации населения от коронавируса в стране уже стартовала. Там используют препарат Pfizer и BioNTech. В ближайшее время страна должна получить 1,8 млн доз вакцины. Ее распределят между медперсоналом, социальными работниками, пожилыми людьми и другими уязвимыми категориями граждан.

В первом квартале текущего года ожидается выдача разрешения на использование вакцины, созданной компанией Johnson & Johnson, также сообщил Сперанца.

Уточним, что за время пандемии в стране зарегистрировали более 2,3 млн зараженных, скончались почти 80 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, Италия стала второй страной в Европе после Великобритании, где количество жертв коронавируса COVID-19 превысило 60 000 человек.

Первый случай заражения коронавирусом в Италии был выявлен еще в ноябре 2019 года, на три месяца ранее, чем считалось.