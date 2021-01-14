В Італії на тлі пандемії COVID-19 спалахнула політична криза: що сталося

В Італії на тлі боротьби з коронавірусів вибухнула політична криза, яка сталася після виходу з коаліції однієї з партій.

Лідер центристської партії "Жива Італія" Маттео Ренці оголосив, що два міністри від його політсили покинули склад уряду, пише La Repubblica. Це призвело до розпаду правлячої коаліції і діючий прем'єр Джузеппе Конте тепер втратив більшість в сенаті.

Ренці висловив невдоволення політикою і методами Конте. Конфлікт між колишнім і нинішнім прем'єрами посилився в грудні 2020 року, коли перший розкритикував план глави уряду щодо використання коштів, виділених з фонду ЄС з відновлення економіки.

Італійські експерти пропонують шість варіантів виходу з кризи. Найвірогіднішим з них вони називають формальну відставку Конте. Водночас президент Серджо Маттарелла збереже йому мандат для формування оновленого кабміну на основі того ж парламентської більшості.

Другий сценарій передбачає, що нинішній прем'єр влаштує і Ренці, і представників інших політсил – "Рух "5 зірок"" з Демократичною партією.

Третій сценарій передбачає, що Конте залишиться главою уряду, якщо зможе знайти парламентську групу, що приєднається до коаліції.

Четвертий – призначення нового уряду, яке буде користуватися підтримкою широкого кола політичних сил, в тому числі і тих, хто опозиційно налаштований один до одного.

Ще два сценарії передбачають проведення дострокових парламентських виборів. В одному з них може бути створений технічний кабінет, тому що вибори зажадають реформ виборчого законодавства. У другому президент розпустить парламент і призначить нові вибори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше уряд Італії затвердив список нового зонування регіонів країни, в залежності від виявлених там випадків коронавірусу. Там будуть зберігатися вже діючі карантинні обмеження, а в тих, які потрапили в "червону" зону, – ще більше посиляться.