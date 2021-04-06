В Ірані 10 посадових осіб отримали звинувачення в катастрофі літака МАУ
Звинувачення у справі про катастрофу літака "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) поблизу Тегерана пред'явлені 10 посадовим особам Ірану.
Як повідомляє агентство ISNA, колишній військовий прокурор провінції Тегеран Голамаббас Торкі на церемонії передачі повноважень своєму наступникові заявив, що ці посадові особи будуть притягнуті до відповідальності.
"Необхідні висновки будуть зроблені в суді", – запевнив він.
Нагадаємо, іранський орган цивільної авіації назвав причиною аварії літака МАУ "помилку оператора" протиповітряної оборони, який збив борт у січні 2020 року.
У відомстві зазначили, що він визначив літак як "ворожий об'єкт".
"Літак був визнаний ворожою ціллю через помилку оператора ППО поблизу Тегерана, і в нього були випущені дві ракети", – відзначається в звіті.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 січня 2020 року над Тегераном було збито пасажирський літак МАУ. Катастрофа забрала життя 176 осіб, з яких – 11 громадян України.
За версією Ірану літак нібито було випадково збито ракетою сил ППО країни.
У лютому 2021 року з'явилася інформація про те, що літак МАУ могли збити спеціально.
Євген Єнін заявив, що іранська сторона з перших днів катастрофи літака МАУ не відповідає як слід на запити Києва.
А заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов заявив, що роботу зі з'ясування обставин збивання рейсу PS752 МАУ в Ірані не можна вважати налагодженою і скоординованою.
Тим часом Військова прокуратура Ірану завершила розслідування катастрофи і заявила, що готує обвинувальний акт для передачі справи в суд.
У звіті ООН із прав людини заявляється, що заяви Ірану щодо причин катастрофи літака МАУ можуть бути навмисне перекручені.